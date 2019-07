“Ho preso 5 chili ma sono felice”. Elisa Isoardi svela tutto. Ecco perchè è ingrassata

È una Elisa Isoardi a tutto spiano quella che si racconta a Di Più Tv. Dalla vita sociale a quella privata, dagli impegni davanti alle telecamere ai ricordi del passato. La storia d’amore con Matteo Salvini è ormai alle spalle: la bella conduttrice della Rai ora è felice. Single sì, ma serena. E lo dimostra anche nelle foto che pubblica giornalmente sui suoi social dove però, in molti, avevano notato un certo particolare: la Isoardi sembrava essere ingrassata.

Lo conferma lei stessa in questa intervista. Dove però mantiene la calma, sorride e dice di non essere preoccupata neanche un po’. “Come ho fatto a prendere cinque chili in questi mesi? In trasmissione assaggiavo ogni piatto. È un fatto di serietà, di professionalità. Come potrei parlare con competenza di un piatto se non lo assaggiassi davvero?”. Continua a leggere dopo la foto.









Elisa Isoardi continua così il suo racconto: “Non si può fare finta, il pubblico se ne accorgerebbe. A fine puntata, inoltre, mi capitava spesso di portarmi via uno dei piatti come pranzo. Sprecare il cibo è un delitto e non sopportavo l’idea che quei buoni piatti potessero finire nella spazzatura”. Insomma la colpa sarebbe tutto de La Prova del Cuoco, dove ha ereditato lo scettro di Antonella Clerici, finita negli ultimi giorni nell’occhio del ciclone per la sua assenza dai palinsesti Rai della prossima stagione. Ma la Isoardi non si scompone e sembra più determinata che mai. Continua a essere incinta.





A chi le chiedeva se fosse incinta, la conduttrice risponde così: “Sono solo ingrassata, non scrivete altre cose, sono single e felice”. Anche perché “non sento la necessità di avere un figlio non sento ancora il desiderio di maternità”. A pensarci bene Elisa è una classe 1982 e ha ancora tantissimo tempo davanti a sé. Dopo gli inizi come modella (ricorderete la sua partecipazione a Miss Italia nel 2000, in qualità di Miss Valle D’Aosta) ora il futuro per lei è tutto sul piccolo schermo. Continua a leggere dopo la foto.





Dove ha fatto dimenticare la Clerici, entrando nelle case di migliaia di italiani con la sua simpatia e con la sua bellezza. Intanto, lei, ha dimenticato Matteo Salvini, indaffarato tra Sea Watch e scandali dei fondi russi. A Elisa Isoardi, però, non interessa. Lei pensa a stare bene. E se ne frega del resto.

