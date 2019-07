Oggi Vanessa Incontrada è così (bellissima). Ma ve la ricordate agli esordi? Foto

Vanessa Incontrada non è solo una delle donne dello spettacolo più belle, preparate e genuine. Vanessa Incontrada è anche una senza filtri, che non ha paura di mostrarsi così com’è, né di offrire il fianco ai commenti dei soliti hater, quelli che negli ultimi anni l’hanno resa vittima di ‘body shaming’. E lo ha dimostrato anche di recente, quando dopo le critiche e le offese irripetibili (alle quali ha sempre fatto spallucce) sul suo fisico più generoso rispetto a qualche anno fa, è salita sul palco dell’Arena di Verona al fianco di Carlo Conti fasciata di un abito sottile in total black.

Bella, bellissima. Ma ciò nonostante anche ai Seat Music Awards 2019 è stata criticata per le sue forme procaci, proprio come è successo negli anni scorsi. Non porta una taglia 38 l’attrice e conduttrice italo spagnola da quando ha avuto il suo primo figlio. Per lei non è affatto un problema, purtroppo lo è – evidentemente – per gli altri. (Continua dopo le foto)









La verità è che la Incontrada è una donna “normale”, meravigliosa, femminile e sensuale con le sue curve e ci piace così. E ancora una volta ha dimostrato che è meglio andare dritti per la propria strada anziché perdere tempo con le polemiche. E chissenefrega della taglia 38. Il suo aspetto è cambiato nel tempo, vero, ma una cosa è certa: la Incontrada è e resta una delle presentatrici e attrici più amate. Sono passati tanti anni dal suo debutto in tv, ve la ricordate a quei tempi? (Continua dopo le foto)





Nata da padre italiano, Filippo Incontrada (romano della Garbatella di origini napoletane), e madre spagnola, Alicia Soler Noguera, Vanessa è nata il 24 novembre 1978 ed è cresciuta fra Barcellona e Follonica. Ha iniziato la carriera di indossatrice all’età di 17 anni poi è arrivata la tv. Aveva 20 anni, era il 1998 e incantò tutti con il programma Super, in onda su Italia 1. Vanessa aveva grandi doti e negli anni successivi è approdata anche a Festivalbar, a Zelig al fianco di Claudio Bisio e sul set di diversi film e fiction. Indimenticabile il debutto al cinema, nel 2003, nel film di Pupi Avati Il cuore Altrove. (Continua dopo le foto)







Dal 2009 (tranne una pausa nel 2010) Vanessa Incontrada è sempre stata il volto femminile dei Music Awards in Arena. Ad aprile 2016 è protagonista, nella parte dell’avvocatessa Lisa Marcelli, della fiction televisiva Non dirlo al mio capo, su Rai 1, che nel 2018 è arrivata alla seconda stagione. Nel 2016 è una dei tre giudici del talent show Dance Dance Dance, in onda su Fox Life e nel maggio 2018 torna su Rai 1 con Il capitano Maria, in cui interpreta il personaggio di Maria Guerra. Una carriera lunga, costellata di tanti successi e di tanti ruoli diversi. Dal punto di vista sentimentale, da anni Vanessa è legata a Rossano Laurini da cui ha avuto Isal, nato nel 2008.

“E noi mute”. Belen Rodriguez, il lato B è ‘esagerato’ e scatena l’invidia delle altre vip