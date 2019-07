Barbara D’Urso, la nuova foto scatena pure il vip: il commento è ‘hot’

Anche durante le vacanze Barbara D’Urso fa sentire la sua presenza ai fan. L’ultima stagione televisiva è stata molto impegnativa per la regina di Mediaset, presente in video praticamente sette giorni su sette. Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Live Non è la D’Urso e pure il Grande Fratello: insomma, se in autunno, inverno e primavera Carmelita è stata una presenza fissa in tv, anche ora che è estate non dimentica di aggiornare il suo pubblico.

Lo fa su Instagram, come molte sue altre colleghe, dove ultimamente ha condiviso scatti di una vacanza-lampo che hanno fatto il pieno di like e commenti. Come quello in cui si si mostra di spalle su una terrazza, con indosso un copricostume molto trasparente che ha subito catturato l’attenzione dei suoi oltre 2 milioni di follower. Nessun dettaglio su dove si trovi di preciso e non si mostra nemmeno in visto, ma ai fan non è certo sfuggito il dettaglio “piccante” delle trasparenze. (Continua dopo le foto)









Si è poi saputo che la D’Urso si è concessa una mini fuga a Capri, dove si è fotografata anche senza trucco (e senza le luci del suo studio) pur non rinunciando agli occhiali grossi e scuri da diva. In generale, in vacanza Barbara sfoggia un abbigliamento casual ma anche sexy, come bikini che mettono il seno in mostra, caftani trasparenti e minishorts. Ed è innegabile che sia in formissima a oltre 60 anni. Lo ha notato anche un personaggio noto che ha lasciato un commento piccante sotto a uno dei suoi ultimi scatti. (Continua dopo le foto)





Lui è Filippo Nardi, l’ex gieffino ed ex isolano, che ha lasciato un commento malizioso a una foto – altrettanto maliziosa – della conduttrice. Oggi deejay e opinionista, Filippo è stato spesso ospite delle trasmissioni della D’Urso e non deve aver resistito quando ha visto la foto di Barbara con una giacca di pelle aperta sul davanti, sorridente e in grandissima forma. (Continua dopo le foto e il post)







“Oggi finalmente si respira un po’ d’aria fresca, ma forse la giacca di pelle è un po’ troppo, che dite?!?”, ha scritto lei. E lui: “Nuda sotto andrebbe bene secondo me”, con tanto di faccine sorridenti e un cuore. La D’Urso non ha risposto ma pochi giorni prima aveva condiviso un suo video, segno che tra loro c’è una bella amicizia.

