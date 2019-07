“Cosa non si fa per campare”. Rosa Perrotta, la foto col pancione fa indignare

Rosa Perrotta, 30 anni, aspetta il primo figlio, un maschietto, e sui social condivide scatti in cui mostra tutta la sua sensualità. La futura mamma, al nono mese di gravidanza, mostra il pancione in dolce attesa con un costume scollatissimo ironizzando come ha sempre fatto in questi mesi di ‘infinita’ gestazione, la Perrotta correda lo scatto dalla didascalia “BOAwatch”.

Non tutti i follower però apprezzano la foto e arrivano puntuali le critiche per la mise troppo audace per una donna incinta: “Rosa Perrotta… la gravidanza non si esibisce e dona alla donna una maturazione in più… lo capirai quando sarai mamma”, scrive un’utente. Rosa Perrotta non è mai stata risparmiata a livello mediatico: quando la giovane influencer partecipò all’Isola dei Famosi ed ebbe alcuni problemi intestinali dovuti alla stitichezza da stress qualcuno le affibbiò il soprannome di Rosa Peretta (dall’attrezzo necessario a purgare le persone stitiche). (Continua a leggere dopo la foto)









Tempo fa gli haters hanno commentato una foto che ritraeva l’ex tronista di Uomini e Donne fasciata in un abito rosa super aderente con la parola “budellona”. Anche questa volta lo scatto di Rosa sul materassino non ha fatto discutere. Secondo i follower Rosa pubblica foto troppo piccanti per una donna in attesa di un figlio, foto in cui mostra orgogliosa le sue forme che però, ogni volta, scatenano una furia di commenti al veleno. (Continua a leggere dopo la foto)





“Non mi piace… – è il commento sotto la foto di Rosa Perrotta – una donna in cinta dovrebbe rappresentare la dolcezza, qui c’è un’aria/atteggiamento, provocante che stona con la bellissima pancia”. Immediata la reazione della futura mamma che non perde tempo nel rispondere a tono: “Ok, però incinta. Tutto attaccato”. La considerazione sotto lo scatto della compagna di Pietro Tartaglione scatena una discussione a suon di ‘botta e risposta’, tra sostenitori e haters. Ma c’è anche chi ha preso le parti della donna. (Continua a leggere dopo la foto)





“Povere donne, – un’utente solidale con la Perrotta si schiera a favore – veniamo sempre giudicate per qualsiasi cosa. Siamo ancora al tempo che ‘Sei una mamma, ti devi tagliare i capelli, perché dove vai con i capelli lunghi’”. “C’è una lieve differenza – replica indispettito qualcun altro – tra capelli corti e cavalcare un materassino a schiena inarcata”. E poi, “Si nascondono dietro la gravidanza per lanciare ben altri messaggi! Cosa si fa per campare!”, o ancora: “Un po’ più di buon gusto sarebbe meglio”. (qui il profilo Instagram di Rosa Perrotta)

Insulti e offese choc a Marica Pellegrinelli dopo l’addio a Eros