“Pianto a dirotto”. Temptation, un’altra coppia in crisi. Cosa è successo

Ci sono delle scottanti novità che arrivano direttamente dalle anticipazioni sulla quarta puntata di Temptation Island. Protagonista è ancora una volta la coppia più famosa, criticata, amata del programma: quella tra Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. A far parlare di loro è soprattutto la grande differenza di età tra i due, ma anche i comportamenti non proprio consoni tenuti dalla bella 42enne di Cuneo.

Sono infatti 12 gli anni che separano gli innamorati. La Martinengo, che mai avrebbe immaginato di instaurare una relazione con un uomo più piccolo di lei, è una mamma da molto tempo e ha dichiarato di aver avuto, fino ad ora, solo uomini più grandi di lei. Fino a quando non ha conosciuto Nicola. Facendosi trasportare dal vortice di sensazioni che questa nuova relazione le sta regalando. E anche dai colpi di testa che, come tutti gli innamorati, stanno prendendo Sabrina. Continua a leggere dopo la foto.









Perché nonostante stesse cercando di allontanarsi da Giulio Raselli, ha parlato di lui e della sua relazione con parole forti, per niente rispettose. E subito sono piovute aspre critiche dal fronte della rete e della tv. Così, nella quarta puntata di Temptation Island dovremmo vedere una Sabrina in lacrime. La causa? L’aver visto Nicola abbastanza aperto e libero con qualche Tentatrice. Forse ai livelli di Jessica, forse ai livelli di Valentina? Non lo sappiamo. I motivi che avrebbero fatto scoppiare a piangere Sabrina però potrebbe essere anche altri. Come ad esempio l’aver preso consapevolezza della differenza, atroce, tra lei e Nicola. Continua a leggere dopo la foto.





Insomma la differenza di età, forse, si fa sentire. Ma la questione dovrebbe essere più profonda: se c’è amore, amore vero, tutte le differenze di età vengono superate. Quello tra Sabrina e Nicola, infatti, non sembra essere un sentimento vero. Ed ecco che al primo problema arriva la rottura. Intanto, stando alle altre anticipazioni, nella quarta puntata di Temptation Island vedremo anche due falò di confronto. Il bello è che ancora non sappiamo con chi. Continua a leggere dopo la foto.





Come abbiamo visto dal video delle anticipazioni ufficiali, la prossima sarà una puntata spumeggiante. Che potrà farci riflettere anche sulle nostre vite, sulle nostre storie d’amore. L’età alla fine conta così tanto? Le differenze prima o poi si faranno sentire? Lo scopriremo con Sabrina e Nicola.

