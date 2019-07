Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e il segreto piccante sotto alle lenzuola. La sorella di Belen e l’ex ciclista sono tra le coppie più innamorate dello showbiz e non hanno mai fatto segreto della passione che caratterizza la loro storia d’amore, nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip. Qualche settimana fa, in una loro story di Instagram, è comparso un vibratore e gaffe involontaria o no, la coppia ha voluto gridare al mondo la sua intesa sessuale anche in questo modo.

Interrogati sulla questione dal settimanale Chi qualche settimana fa, i due non si sono nascosti e hanno parlato liberamente di quell’accaduto. Ignazio Moser ha ammesso che “non c’è niente di male.

Quando a Capri ho fatto la storia su Instagram nemmeno mi ero accorto di averlo ripreso. Se avessi avuto dubbi o paura del giudizio delle persone, avrei cancellato tutto. Invece non trovo nulla di anormale. Noi ci amiamo e ci divertiamo e se è un problema, ci dispiace per gli altri.” Continua dopo la foto









Gli ha fatto eco Cecilia, che ha dichiarato: “Non siamo i primi nè gli ultimi. Io e il mio compagno usiamo sex toys, come il vibratore, per aumentare il desiderio. Diciamo che siamo alimentatori di allegria.” Dopo questa loro prestazione e dopo aver dimostrato apertura mentale e disinibizione, i due sono diventati testimonial di un noto brand di prodotti per il benessere e il piacere sessuale. Hanno preso parte alla festa organizzata a Milano per i 90 della Durex e si sono divertiti a raccontare l’evento attraverso i gadet promozionati dall’azienda durante la serata. Continua dopo la foto









Nelle loro storie non sono mancati i commenti piccanti e divertiti, anche sulle misure di Ignazio, che si è prestato allo scherzo. Come ha detto lo stesso Ignazio Moser nell’intervista al Chi in risposta alle polemiche suscitate dal famoso video di Capri: “Sono sicuro che se dovessimo aprire i cassetti di tante coppie vip, troveremmo molte sorprese, altro che vibratore!”. Continua dopo la foto







Qualche giorno fa Ignazio Moser e Cecilia hanno voluto creare un nuovo “caso” e si sono fotografati nudi in versione molto hot davanti allo specchio. Mentre lui si lava i denti a torso nudo, lei si trucca in slip senza reggiseno, pronta per infilarsi l’abito per la serata. Il risultato? Una bomba.

