Gianni Sperti, ballerino e soprattutto uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne, dove da anni ricopre il ruolo di opinionista con Tina Cipollari e, a volte, quello di ‘detective’, di recente ha concesso una lunga intervista a Francesco Canino per Panorama. Ha parlato anche del suo passato, quindi del matrimonio con Paola Barale, da cui ha divorziato nel 2002. “La gente è giustamente curiosa e sono felice che lo sia – ha spiegato Sperti – però ci sono alcune cose che devono restare nella sfera intima”.

E ancora: "Sono stato letteralmente travolto dal gossip dopo la separazione e ci sono voluti anni per superare il trauma. Ora sono single e sto bene con me stesso". Qualche anno fa Gianni è laureato in Economia e commercio con 110 e lode: "Sono portato per i bilanci aziendali. Sicuramente la laurea mi ha aiutato nella valutazione di un investimento importante e in un progetto che sto per realizzare".









Nessun dettaglio, però, su questa nuova avventura professionale: "Per ora non posso dire nulla". Ma sempre riguardo al futuro, Gianni Sperti confida a Panorama di essere attualmente impegnato nella scrittura di un libro: "È una biografia, in cui racconto una parte molto importante della mia vita di cui non ho mai parlato", rivela l'opinionista che è reduce da una vacanza a Londra e ora ha in programma un lungo viaggio.





Viaggio lontano da tutti: zaino in spalla e zero compagnia per l'ex ballerino, che su Instagram ha lanciato un sondaggio per la meta. E tra India, Colombia e Senegal a quanto pare quella prescelta sarebbe proprio il Senegal. Ma negli ultimi giorni sono uscite su Chi le foto di Maria De Filippi in barca in Corsica con parte del suo team. Con lei ci sono i suoi storici collaboratori come Garrison LaRochelle e Rudy Zerbi, ma non Gianni. Come mai?







Il pubblico di Canale 5 e i fan non hanno potuto fare a meno di notare l'assenza di Gianni Sperti, anche lui storico collaboratore e amico di Maria De Filippi. Tra l'altro Gianni è già in viaggio, come testimonia una foto pubblicata in diretta da un aereo e il fatto che abbia preferito partire in solitaria anziché partecipare alla vacanza di gruppo con la De Filippi ha fatto sorgere qualche sospetto circa i suoi rapporti con 'Queen Mary' e i suoi colleghi.

