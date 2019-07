“Ci siamooooo, stiamo arrivando amiche e amici di Instagram inutile dirvi che sono emozionata e felice… Questa sera su Italia 1 va in onda la prima puntata di Battiti live… saranno più di 14 cantanti ..tanta bella musica per tutti gusti… Spero siate tutti sintonizzati con me… con noi… Vi abbraccio la vostra Eli”.

Così una meravigliosa Elisabetta Gregoraci ricorda ai suoi follower di Instagram l’appuntamento con Battiti Live, il concerto itinerante dedicato alle hit dell’estate organizzato da Radionorba che ha scelto Vieste per la sua prima tappa e, una volta, Alan Palmieri e, appunto, la Gregoraci al timone. Per Eli è stata una grande stagione televisiva e dopo il successo di Made in Sud è tornata in tv e lo ha fatto “in grande stile”, con un look super glamour. (Continua dopo le foto)









Prima tappa Vieste e sul palco è tripudio di paillettes per Elisabetta Gregoraci. La presentatrice di Battiti Live ha scelto infatti un minidress nero di Philosophy by Lorenzo Serafini con maniche lunghe, gonna aderente e maxi scollatura che rivelava l’assenza del reggiseno. Per completare il tutto, sandali trasparenti con dei dettagli rosa e il tacco a spillo firmati Aquazzura. I capelli, invece, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati. Non c’è che dire, la Gregoraci è più in forma che mai. (Continua dopo le foto)





E infatti, artisti e performance sul palco a parte, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata proprio lei, la presentatrice, più glamour e sexy che mai. La maxi scollatura che lasciava poco spazio all’immaginazione ha naturalmente lasciato tutto il pubblico senza fiato. Anche quello dei social, dove la ex signora Briatore ha condiviso una serie di immagini della serata. (Continua dopo foto e post)







E se l’altra sera Elisabetta Gregoraci ha puntato tutto su un look super sexy e total black, sappiamo già che anche nella prossima puntata non sarà da meno. Battiti Live, infatti, non va in onda in diretta ed è per questo che sono già disponibili le foto della seconda puntata da Brindisi, dal momento che il concerto si è tenuto il 7 luglio. E vedremo la conduttrice salire sul palco con un altro minidress ricoperto di paillettes, monospalla e con tagli sui fianchi, sulle tonalità del verde della collezione Autunno/Inverno 2019-20 di Elisabetta Franchi.

