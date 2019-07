“Un lutto improvviso”. Ecco perché l’amata Teresa ha lasciato Un Posto al Sole

È uno dei volti più famosi della Rai e di Un Posto al Sole. Sarà per quel suo tono così materno, per quella sua faccia pacata, quel suo fare che la rende veramente la nonna di tanti italiani. Stiamo parlando, ovviamente di Teresa Diacono, la veterana di Palazzo Palladini. E se è vero che di UPAS, questo l’acronimo con cui i fans seguono sui social la serie, è amato in tutti i suoi componenti, forse Teresa spicca su tutti. È per questo che la sua mancanza si fa sentire sempre di più.

Carmen Scivitarro, l'attrice che la interpreta, è infatti assente da molto tempo. L'ultima apparizione risale ormai addirittura a mesi fa, precisamente al 26 febbraio 2019. La trama della fiction ha giustificato la cosa con il trasferimento nel paese del padre, da tempo malato e non più in grado di vivere da solo. Ma dietro c'è qualcos'altro. E ha a che fare con la vita privata dell'attrice. Ecco quindi la risposta ai tanti dubbi che avevano i telespettatori, sempre più rassegnati.









Pietra miliare di questa serie tv, Teresa è la moglie di Otello Testa. Ed è stato proprio lui ad annunciare a tutti la partenza della moglie, senza che lei salutasse i personaggi del palazzo, per non farli preoccupare. In realtà però, questo particolare, ha fatto crescere ancora di più i dubbi: il suo addio è stato veramente improvviso. E quindi importante, legato a qualcosa di delicato. Alcune fonti vicine all'attrice rivelano infatti che si sia trattata di una vera emergenza per l'attrice. Che però non ha salutato in maniera definitiva Un Posto al Sole. Anzi, sta per tornare.





Carmen Scivitarro avrebbe avuto un grave lutto familiare, anche molto improvviso. Un evento famigliare in seguito al quale ha dovuto stoppare tutta la sua vita professionale, anche la soap a cui è tanto legata. È dal 1998 che Teresa Diacono riempie le serate italiane: dalla puntata 420 alla 5007. Adesso questo stop brusco, improvviso. E immaginiamo quanto dolore debba aver portato al suo cuore, per costringerla a lasciare la serie. Ma è addio o un arrivederci? Presto per dirlo.





Alcuni attori dicono che Carmen tornerà, altri invece credono che, con il passare del tempo, le possibilità di rivedere il personaggio siano sempre meno. Noi non possiamo che stringerci a lei con un abbraccio virtuale. E dirle che la aspettiamo, più forte e affettuosa di prima.

