“Sul trono”. La notizia circola da settimane, l’ex gieffina alla corte di Maria

Sembra qualcosa in più di un un’indiscrezione e i fan non stanno più nella pelle. Quando è saltata fuori il nome di Federica Lepanto per il trono di Uomini e Donne il web si è acceso e domande sono arrivate subito in direzione di Maria De Filippi. Maria che per ora non sembra intenzionata rispondere, lasciando i fan nel dubbio. Quello che è certo è che Federica Lepanto sembra quanto mai vicina a diventare una delle prossime stelle del programma di Canale 5.

Bisogna considerare che ha avuto un percorso televisivo che potrebbe avere come tappa naturale U&D, come è successo ad Andrea Cerioli: entrambi hanno partecipato al Grande Fratello, poi sono stati scelti come single di Temptation Island e infine lui è ritornato nei panni di tronista (qualche anno fa aveva conosciuto Valentina Rapisarda), lei potrebbe vestirli molto presto. Federica Lepanto, da parte sua, ha scritto questo messaggio su Instagram super-commentato.









"Niente di più appagante del voler essere esattamente dove si è"; questi sono stati i commenti dei fan che, dopo aver assistito al suo strano percorso a Temptation Island, hanno gridato a gran voce: "Ti vogliamo sul trono a settembre"; "Speriamo che sarai sul trono"; "Sul trono!"; "Federica, ti vogliamo al più presto sul trono di Uomini e Donne"; "Dopo Temptation Island, devi andare assolutamente a Uomini e Donne!"; "Grande Fede! So che a settembre ti vedrò da Maria De Filippi!".





Chi potrebbero essere gli altri tronisti di Uomini e Donne 2019/202o assieme alla Lepanto (se mai dovesse venire confermata)? Probabilmente la De Filippi ripescherà qualcuno da Temptation Island, come ha giustamente fatto anche negli anni precedenti. Staremo a vedere. La presenza di Federica Lepanto potrebbe alzare di molto lo share, già notevole, del programma vista la quantità di fan della ragazza.





La storia di Federica Lepanto parte da lontano. È sempre stata appassionata di moda, tanto che, all’età di 19 anni, si trasferisce a Roma per cercare di coronare il suo sogno. Nella Capitale lavora per vari locali ma, poi, non riuscendo a sfondare nello spettacolo, si trasferisce a Bologna dalla sorella e decide di iscriversi alla facoltà di infermieristica. Nel 2015 arriva la svolta: Federica Lepanto è scelta per entrare nel cast del Grande Fratello 14. L’esperienza nel reality di canale 5 le cambierà la vita: difatti sarà proprio la bella salernitana a vincere l’edizione 2015 del Grande Fratello, amatissima e seguitissima dal pubblico. Dopo l’avventura in televisione, Federica riesce a laurearsi in infermieristica, appare nel videoclip di Angelo Famao “Te amo te amo“, iniziando anche a lavorare come modella e influencer. Attualmente Federica è la nuova tentatrice e single di Temptation Island 2019

