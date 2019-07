È durata un battito di ciglia la storia tra Angela Nasti e Alessio Campoli. Pochi giorni dopo la scelta a Uomini e Donne i due, tronista e corteggiatore, hanno rotto. Travolti dai rumor, i due hanno raccontato le rispettive versioni dei fatti al Magazine del dating show. Angela “non riusciva ad immaginarmi nella sua vita pur essendomi dimostrato così simile a lei (…) – ha raccontato lui – Ha detto di non sentirsi la stessa e di non volermi attribuire delle colpe, ma di essere consapevole che probabilmente il mio comportamento poteva anche essere di riflesso al suo”.

“Il nostro primo confronto c’è stato il lunedì sera, ma la chiusura è arrivata martedì scorso, prima che ritornassi a Roma”. “Non mi sono trovata bene con la persona che avevo al mio fianco – ha invece spiegato lei – e credo sia nel diritto di ciascuno interrompere una conoscenza quando non va”. (Continua dopo la foto)









La Nasti ha poi smentito di essere interessata al business: “Fossi stata interessata a questo, avrei portato avanti la relazione, postando di continuo foto insieme”. Ma in rete la polemica è esplosa immediatamente, a maggior ragione quando sono iniziati a circolare i gossip su una presunta nuova fiamma di lei. Dopo il rumor che la voleva accanto a Guido Grimaldi, armatore della Grimaldi Lines, eccone un altro che sembra ancora più succoso. (Continua dopo la foto)





I beninformati e i fan più attenti sostengono che Angela frequenti un calciatore di Serie A, Kevin Bonifazi. I due poche ore fa attraverso i loro profili Instagram, hanno dato chiari segnali di essere usciti insieme a pranzo: stesso ristorante nelle rispettive Storie di Instagram. Hanno pranzato a Napoli al ristorante Da Concettina ai Tre Santi e in quella che non sembra proprio una coincidenza molti hanno intravisto la decisione di uscire allo scoperto. (Continua dopo le foto)







Sicuramente nei prossimi giorni avremo altre notizie. Magari conferme o smentite. Bonifazi, per la cronaca, è un calciatore professionista. Classe 1993, è alto 187 centimetri e attualmente milita nella squadra del Torino, oltre a essere un difensore della Nazionale Under 21. La conoscenza tra la Nasti e lo sportivo, come suggerisce il Vicolo delle News, dovrebbe essere avvenuta a Ibiza.

