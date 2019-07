Anche se il trono over di Uomini e Donne è andato in vacanza come la maggior parte dei programmi tv, anche in questi giorni estivi non si fa che parlare dei suoi protagonisti. O ex, come Giorgio Manetti. Il cavaliere storico della trasmissione di Maria De Filippi ed ex fidanzato di Gemma Galgani ha abbandonato da tempo lo studio ma a quanto si mormora sarebbe pronto a tornare. A dirlo è lui stesso attraverso una clip pubblicata sul suo profilo Instagram.

Il Gabbiano, come lo chiamano i suoi fan, è apparso in un video social dalla Città dei Sassi, ha salutato calorosamente i fan e poi ha dato l’annuncio: “Ci rivedremo presto, probabilmente a settembre, ma non vi dico dove!”. Bomba sganciata: adesso in molti credono che ci sia in ballo un gran ritorno a Uomini e Donne. Ma se così forse, in quale veste? (Continua dopo la foto)









A quanto risulta, Giorgio è attualmente fidanzato felicemente con Caterina. Ma nonostante questo, tanti telespettatori sperano ancora di poter vedere nuovi capitoli della storia con Gemma che probabilmente non l’ha mai dimenticato. Di lei Manetti ha detto queste parole in un’intervista a Diva e Donna: “Cercavo una donna di classe, che avesse una certa padronanza nella dialettica e che fosse una donna d’acciaio…E tutte queste caratteristiche le vedevo in Gemma…”. (Continua dopo la foto)





E chissà che pensa Gemma della voce che vorrebbe Giorgio di nuovo al trono over. In fondo la dama non ha mai smesso di credere nel vero amore e pur non rifiutandosi mai di conoscere altri uomini, dopo la rottura con Manetti ha frequentato cavalieri ma decisamente con scarso successo. Amore a parte, la dama torinese ora avrà altro a cui pensare. A settembre manca ancora del tempo, ma c’è già chi gli ha giurato ‘guerra’. (Continua dopo la foto)







Gemma è ancora single e nella prossima stagione del Trono over di sicuro sarà pronta di nuovo a mettersi in gioco anche sui social i social non è amata da tutti. Molti pensano che sia solo un’illusa e una bambina. O, peggio ancora, una falsa. Su un gruppo dedicato a Uomini, un ex partecipante ha detto che Gemma sta mentendo: “Questa mente la sistemo io a settembre”. Parole molto pesanti. A cosa si riferirà? Non c’è dubbio che prima di settembre ne sapremo di più. Magari sarà la stessa dama a replicare e chiedere spiegazioni.

