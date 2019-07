Anche per Maria De Filippi, conduttrice amatissima dei programmi di maggior successo di Mediaset, è arrivato il momento di godersi il meritato relax dopo le fatiche di una stagione televisiva impegnativa. La moglie di Maurizio Costanzo è stata infatti sorpresa dai paparazzi del settimanale “Chi” mentre si gode una vacanza in barca in Corsica. Non è sola ‘Queen Mary’. Con lei ci sono gli amici e i collaboratori più stretti come Rudy Zerbi e Garrison Rochelle, scrive TgCom24. Il gruppo ha affittato una grande barca per trascorrere una settimana all’insegna del divertimento, tra mare e sole.

Anche le scorse estati la moglie di Maurizio Costanzo era stata beccata così, in barca e con il suo team. Segno che sono la sua vacanza e la sua compagnia preferite. E beh, come dimostrano le foto pubblicate sul numero in edicola della rivista, anche quest’anno non c’è che dire: la De Filippi è in forma smagliante. (Continua dopo la foto)









Negli scatti di questa estate 2019, Maria mostra un fisico invidiabile, scolpito e allenato (non è un mistero che la super conduttrice di Amici e C’è posta per te adori fare attività sportiva), e curve esplosive. Bikini bianco, abbronzatura dorata, personale sodo tonico e anche un décolleté perfetto contenuto a stento dal pezzo sopra del costume: 57 anni portati meravigliosamente. (Continua dopo la foto)





Insomma, Maria De Filippi ancora una volta si conferma una donna che ci tiene al fisico ma anche una regina di eleganza e semplicità, anche mentre si scatena in barca con gli amici, ridendo di gusto e con il vento che le scompiglia i capelli. Prima di rimettersi al lavoro, trascorrerà altri giorni di vacanza ad Ansedonia, come sempre, con il marito Maurizio Costanzo. (Continua dopo le foto)







Insomma, l’estate di Maria è sempre all’insegna di relax, amici e famiglia. Ma anche di lavoro visto che ‘Queen Mary’ sta già buttando le basi del nuovo format, “Amici Vip”, che lancerà in autunno. Sappiamo però che non ci sarà lei al centro del palco. Le ultime voci dicono che il nuovo programma sarà condotto da Michelle Hunziker, già giudice speciale nel corso del Serale di Amici 18. Ma c’è anche chi fa il nome di Diana Del Bufalo, attrice che ha iniziato la sua carriera proprio nella scuola di Maria.

