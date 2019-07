Jeremías Rodríguez e Soleil Sorgé: storia finita. Dopo le voci di crisi degli ultimi giorni, è il settimanale Chi a confermare la rottura tra i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi. Una storia, la loro, che ha lasciato scettici molti specie chi non ha ancora perdonato a Soleil il comportamento avuto con Luca Onestini. Un comportamento che però il karma sembra adesso puniti. A quanto pare la separazione tra Jeramías Rodríguez e Solei sarebbe avvenuta per colpa di una terza persona. Un ex volto di Uomini e Donne, il popolare programma di Maria De Filippi, che conoscerebbe bene il fratello di Belen.

Al momento non ci è dato sapere di più: sia Jeremías Rodríguez sia Soleil si sono chiusi in un silenzio ermetico. Nessuno dei due ha ancora parlato apertamente di quello che sta accadendo ma i gossip di queste settimane non sono stati neppure smentiti. "Come annunciato sul profilo Instagram di Chi, è finita la storia tra lui e l'ex naufraga Soleil Stasi. I due hanno avuto un forte litigio durante la loro trasferta in Sicilia".









Poi arriva la bomba: "Motivo della separazione, una terza persona, ovvero una ragazza che ha partecipato a Uomini e Donne, conoscenza del fratello di Belen", si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini in edicola da mercoledì 10 luglio 2019. Un pasticcio sotto tutti i punti di vista anche se molti, sulla storia fine della storia tra Jeremías e Soleil stiracchiano un sorriso. Non è un mistero che la bionda romana non sia risultata tra le protagoniste più simpatiche di Uomini e Donne.





Soleil è approdata a Uomini e Donne Trono Classico per corteggiare Luca Onestini il quale aveva precedentemente corteggiato Clarissa Marchese. La Sorge, fin dalla prima esterna con il tronista, è apparsa agli occhi di tutti, come una ragazza impostata. Lei però in maniera composta e diplomatica ha rivelato che la sua maniera di porsi è dipesa dal tipo di lavoro che fa, ovvero è una presentatrice televisiva.







Soleil ha 23 anni, è cresciuta ad Avezzano in Abruzzo, ma vive a Roma dove studia Gestione Delle Imprese alla Sapienza. Soleil Anastasia Sorge non è assolutamente nuova al mondo televisivo perchè nel 2014 ha partecipato a Miss Italia sfilando con il numero 10.

