Michelle Hunziker sta trascorrendo le vacanze con le figlie Sole, 5 anni, e Celeste Trussardi, 4, in Emilia Romagna. La conduttrice sul social ha pubblicato un tenero scatto che ritrae le due bimbe abbracciate di fronte allo splendido panorama di Salina di Cervia. Il post è dedicato alle figlie, ma è senza dubbio una riflessione universale.

“In questa foto sembra che Sole dica a Celeste: ‘Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te…’ come in una delle più belle canzoni italiane mai scritte… quella di Franco Battiato – scrive Michelle Hunziker su Instagram -prendersi cura di una persona, è la sublimazione dell’amore – si legge su Instagram – non controllarla, possederla, limitarla nelle sue scelte curare la sua mente, il suo intelletto, cercare di comprenderla e accompagnarla per mano attraversando i suoi lati meravigliosi e quelli oscuri che ognuno di noi ha…. quando una persona scende con te nel tuo “pozzo” come lo chiamo io, per poi risalire… allora possiamo davvero definirlo amore”. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora: “Desidero fortemente che le mie figlie possano comprendere l’importanza del prendersi cura una dell’altra… se riusciranno a farlo, saranno delle donne fortunate”. Un messaggio di forza e speranza che ha ottenuto da subito moltissimi Like, compreso quello di Aurora, la figlia nata dall’amore fra Eros e Michelle. Il post arriva a poche ore dalla notizia della separazione dell’ex marito Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Coincidenze? Qualcuno non crede e sui social c’è già chi si è scatenato con commenti. (Continua a leggere dopo la foto)





Il cantante ha confermato la rottura con la modella bresciana dopo 10 anni e due figli (Raffaella Maria e Gabrio Tullio). A rendere ufficiale l’addio un comunicato in cui i due hanno affermato di essersi lasciati pacificamente e di voler pensare solamente ai loro bambini. Intanto pare che Michelle Hunziker abbia accettato l’invito di Maria De Filippi. Ma di cosa di tratta? Sarà la showgirl svizzera a condurre la prima e attesissima edizione di Amici Vip, in onda ovviamente su Canale 5. Un grande colpo, per la Hunziker, che viene “eletta” dalla De Filippi in persona, uno dei volti più importanti del Biscione. (Continua a leggere dopo la foto)





Una nuova avventura per la svizzera, che sarà impegnata anche nella consueta conduzione di Striscia la Notizia. L’appuntamento con Amici Vip è per il prossimo autunno. Ancora non è ben chiaro come sarà strutturato il programma, per quanto ovviamente la formula ricalcherà quella del talent-show tradizionale, la cui ultima edizione è stata vinta dal tenore Alberto Urso.

