Antonella Clerici fuori dalla Rai, è ufficiale. Viene fuori tutto

La notizia era nell’aria, molti pensavano ad una fake news, altri ad una classica leggenda estiva. Oggi, invece, è arrivata l’ufficialità: Antonella Clerici non farà parte della Rai il prossimo anno. Una svolta epocale: non vedremo più un volto che ormai era di famiglia in molte case italiane. Colpa dei tempi che cambiano, dei nuovi format, delle nuove strategie societarie. Quello che è certo è che un pezzetto di noi e delle nostre abitudini, svanirà per sempre.

La notizia, nera su bianco, è arrivata stamattina a mezzogiorno, quando l'emittente nazionale ha presentato il palinsesto Autunno-Inverno 2019. E si era capito che ci fosse aria di cambiamento già dalla scelta della location: non più Roma ma Milano, negli spazi della Ex Fiera Pioltello. Dopo le parole di rito, è iniziata la conferenza stampa. Dove i giornalisti non hanno potuto non chiedere spiegazioni in merito all'addio della Clerici. A rispondere, a metterci la faccia, c'era direttamente l'amministratore delegato della Rai: Fabrizio Salini.









A quanti gli chiedevano i motivi di questa scelta, il responsabile è stato diretto e preciso: "Antonella è una figura storica della Rai. Ho visto i programmi che aveva fatto, ha accettato sempre di fare sperimentazione con programmi non adatti. Non sempre ha dato il massimo del risultato". Un giudizio abbastanza netto e duro, che non lascia scampo ad altre interpretazioni: "Lei è una risorsa e abbiamo ragionato su cose da fare nella prima parte dell'anno. Abbiamo in cantiere un progetto molto bello dedicato al racconto e agli anni che ci sono stati. Vediamo".





Niente più Sanremo Young, niente Zecchino d'Oro, come era stato paventato da alcuni siti online. "Abbiamo grande ammirazione per questo format, ma è una notizia priva di fondamento" ha dichiarato il suo agente, Lucio Presta. E adesso quale futuro? In realtà Antonella Clerici avrebbe un contratto con la Rai fino ad Agosto 2020 come consulente per La Prova del Cuoco e per qualche programma in prima serata. Quindi è un addio definitivo, un arrivederci al prossimo anno oppure la bionda conduttrice rimarrà nei quadri organici del Servizio Pubblico?





Insomma, quello che è certo è che non la vedremo fino a dicembre, stando alle parole dell’Amministratore Delegato della Rai. Forse qualcosa inizierà a muoversi da Gennaio. Forse. L’unica certezza è che Antonella Clerici è un volto storico per centinaia di italiani. E può uscire dalla Rai, ma non dal cuore della gente.

