Ieri era Alice dei Cesaroni, ora Micol Olivieri cambia vita. Ecco com’è oggi

Ha fatto innamorare, appassionare e divertire migliaia di italiani, grazie ai Cesaroni. Adesso la sua vita è totalmente cambiata. Micol Olivieri, l’attrice della serie Mediaset ambientata nel quartiere romano della Garbatella, ha dimenticato il successo e la televisione. E dopo essere stata protagonista di alcuni film e anche di un reality (la ricordiamo infatti in Pechino Express) ha deciso di cambiare vita, dedicarsi alla famiglia e spegnere la tv. Davvero in tutti i sensi.

Oggi fa l’imprenditrice per una ditta di cosmetici (la Sos Beauty) e si dedica ai suoi due bei figli. Arya e Samuel. La prima, oggi, ha quattro anni, mentre l’ultimo arrivato è di un anno e mezzo. “Dopo la nascita di Samuel, sono stata assalita da ansie che con Arya non avevo – ha raccontato Micol in un’intervista a Intimità – Ho sofferto di attacchi di panico. Un momento difficile, che per fortuna poi è passato”. La bella e giovane attrice appare quindi cambiata, vi diciamo come è oggi. Continua a leggere dopo la foto.









Innanzitutto vi ricordiamo l’età: Micol ha 26 anni e, dopo I Cesaroni, ha sposato Christian Massella. Di professione calciatore. Per carità, non stiamo parlando di un top player, di un calciatore alla Cristiano Ronaldo, alla Francesco Totti o roba simile. Christian ha 29 anni e gioca nell’Albalonga, una piccola squadra della capitale. L’ideale, insomma, per restare attaccato alla sua Micol e alla sua bella famiglia. I due infatti sono innamoratissimi ed entrambi non potrebbero sognare altro: né il successo in tv né quello sul campo di calcio. Continua a leggere dopo la foto.





Micol Olivieri non sembra cambiata tanto nel fisico, quanto piuttosto nella mente: “La televisione, in questo momento, non mi manca. Mai dire mai, può darsi che arriverà il momento in cui cambierò idea, non posso certo escluderlo. In quel caso, si vedrà”. Sul set de I Cesaroni era la piccola Alice Cudicini, figlia minore di Lucia, sempre in lite con Rudi, salvo poi esserne attratta. Ma quello, ormai, è il passato. Il presente parla di famiglia, il futuro invece? “Seguo alcuni reality show, ma penso siano un’arma a doppio taglio”. Continua a leggere dopo la foto.





“Non sei padrona di quello che fai quando sei in un reality. Quindi non saprei…”, racconta Micol. E lo fa con il sorriso di sempre, che sembra proprio quello che vedevamo su Canale 5. Ma la tv, il cinema, il piccolo schermo, non sono cose che le interessano. La mente, adesso, è tutta per Arya, Samuel e il suo bel Christian. E forse ha proprio ragione: la felicità è una piccola cosa.

