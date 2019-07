Uomini e Donne, la coppia scoppia. E lei accusa: “Ero in lutto e se ne fregava”

Uomini e Donne è ancora in pausa fino al prossimo settembre ma già a fine agosto i protagonisti saranno in studio per mettere insieme le prime registrazioni. L’edizione conclusa un mese fa ha già visto diverse coppie scoppiare. Angela Nasti e Alessio Campoli si sono detti addio a pochi giorni dalla conclusione del trono della sorella dell’influencer Chiara. Una storia mai iniziata, quella dei due, che dopo la fatidica scelta hanno deciso di prendere due strade diverse.

Lei è stata accusata di essere la nuova Sara Affi Fella, la tronista della scorsa edizione che aveva truffato la redazione del programma di Maria De Filippi fingendosi single mentre era fidanzata con Nicola Panico. Truffa architettata solo per far crescere la propria fama e avere sponsor. La seconda coppia che è scoppiata è stata quella formata da Giulia Cavaglia (ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi) e Manuel Galiano. (Continua a leggere dopo la foto)









Complice il polverone in web esploso dopo le segnalazioni di un presunto tradimento dell’ex corteggiatore a Ibiza, l’ex tronista aveva rotto il silenzio e sui social annunciato la fine della storia con il calciatore. “Io e Manuel non stiamo più assieme per tanti motivi. Diciamo che io non l’ho vissuto tanto bene, nonostante ci abbia messo l’anima in questo percorso, le aspettative che avevo al di fuori si sono rivelate un grande flop e soprattutto la persona che ho scelto si è rivelata tutt’altra persona che immaginavo di ritrovarmi a fianco”. (Continua a leggere dopo la foto)





L’ultima coppia scoppiata è quella formata da Noel Formica e Alessandro Sandomenico del Trono Over. La donna in un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine ha ufficializzato la rottura. “Si, è vero, la storia d’amore con Alessandro si è conclusa. Tra noi adesso è finita. Stavo attraversando un periodo triste per una perdita in famiglia e Alessandro non ha saputo o voluto starmi vicino. Si é innescato un meccanismo generale per cui ho smesso di giustificare, perché ho capito che prima di ogni cosa bisogna innamorarsi di se stessi, poi della vita e poi di qualcun altro. Di Uomini e Donne porto nel cuore tutte le persone che ho conosciuto e tutte le esperienze, sia “negative” che positive”. (Continua a leggere dopo la foto)





Poi ha parlato anche della sua nipotina: “A dire il vero non mi sono totalmente “calata” nella parte di nonna. Michelle al momento dice solo “mamma” o “papà”… scherzo… la verità è che per me Mimi è come se fosse una figlia e la tratto come tale, i lati positivi sono tanti: me la porto in giro sulle spalle, gioco con lei sul pavimento, ma allo stesso tempo sono attenta a non farle vincere tutti i capricci.”

