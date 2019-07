Federico Fashion Style, salta il matrimonio con Letizia. “Ora è così…”

Federico Fashion Style, il parrucchiere star della tv, è tornato a parlare della sua vita privata in un’intervista rilasciata al settimanale Vero. Il protagonista de Il Salone delle Meraviglie è fidanzato da 12 anni con Letizia, ma ha rivelato che per adesso non ha intenzione di sposarsi, perché è troppo impegnato. Federico però ha anche dichiarato di voler allargare famiglia in futuro.

“Sposarmi? Sono troppi gli impegni che ho in questo momento e che voglio onorare. Un nuovo figlio ora? Mi piacerebbe anche se ho tanti impegni. Vorrei essere un papà presente. Ma in futuro, allargherò senz’altro la famiglia. Amo mia figlia. Mi guarda sempre in televisione e mi vede come un gioco, come un cartone animato, un po’ come un supereroe. Ho un’applicazione per smartphone e lei, ogni volta che non ci sono, può cliccare su questa app e vedermi. E quando clicca esclama sempre: ‘Il mio papà, il mio papà’. Mi vengono le lacrime al solo pensiero”. Continua dopo la foto









Un sogno bellissimo la paternità come, per Federico Fashion Style, è il suo lavoro davanti allo specchio del suo salone.

“Avevo cinque anni quando ho iniziato a creare acconciature sulle teste delle bambole – ha raccontato Federico al Corriere – Poi, con gli stuzzicadenti mi applicavo a sistemare i capelli di mia madre. Sono nato parrucchiere non lo sono diventato. Dopo la scuola andavo a fare lo shampoo in una bottega di un barbiere e a 14 anni ho iniziato a lavorare. Non ho mai seguito corsi, ho imparato sul campo”. Continua dopo la foto





Da sempre sostenuto dalla mamma (mentre il papà per lui voleva un altro futuro), nel giro di 10 anni Lauri ha messo in piedi un piccolo impero. Partito da Anzio, è arrivato in piazza di Spagna, a Roma e a Milano. Ha aperto in Sardegna e presto arriverà anche a Roma Eur e a Napoli anche se, dice ancora al Corriere, “L’ambizione è arrivare a Dubai”. Come detto, tra le sue clienti spiccano molte donne del mondo dello spettacolo. Continua dopo le foto







La prima in assoluto è stata Valeria Marini: “Feci un servizio privato a casa sua. Da allora abbiamo instaurato un rapporto di amicizia e di fiducia, è la madrina di mia figlia”, ha proseguito nell’intervista. Federico è noto anche per i suoi trattamenti originali (li raccontiamo nell’articolo che trovate qui sotto), ma quanto costa fare una semplice piega nel suo salone? A Milano costa 35 euro e, se nelle prime 24 ore non regge o non soddisfa, si può ritornare a farla gratuitamente.

Ti potrebbe anche interessare: “Ho paura”. Sossio e Ursula di Uomini e Donne, ora lui confessa tutto

fbq('track', 'STORIE');