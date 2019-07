“Ho paura”. Sossio e Ursula di Uomini e Donne, ora lui confessa tutto

Qualche settimana fa aveva fatto presto il giro della rete la lettera che Ursula Bernardo aveva scritto al compagno, Sossio Aruta. Lei, ex dama del trono over di Uomini e Donne ed ex concorrente di Temptation Island Vip aveva scelto le pagine del settimanale DiPiù per chiedere al compagno da cui aspetta una bambina come mai si fosse allontanato da lei. Negli ultimi tempi lo vedeva diverso, come se avesse paura di avvicinarsi alla piccola (che si chiamerà Bianca) che portava in grembo.

Ora è il turno di Sossio. L’ex cavaliere ha risposto alla compagna sempre sul magazine DiPiù con una lunga lettera che, di sicuro, finirà per catapultarlo di nuovo tra le polemiche. Al settimanale Dipiù, Sossio ha voluto scrivere delle parole importanti a Ursula per farle capire come mai il loro rapporto è cambiato e che amerà sempre sia lei sia la figlia Bianca. (Continua dopo la foto)









Ma evidenzia anche i problemi: “L’ardore dei primi mesi della nostra relazione è in qualche modo attenuato dalla tua condizione di donna incinta – scrive Sossio – Credimi, lo so, forse è sbagliato, ma io ti cerco di meno non perché non ti desidero più come prima ma solo perché ho paura di fare del male a te e alla nostra bambina. […] Quando a ottobre la nostra bambina verrà al mondo e la situazione sarà più tranquilla, vedrai che tutto tornerà alla normalità”. (Continua dopo la foto)





Eppure durante la loro vacanza a Ibiza sembrava che tra loro le cose andassero alla grande. Ma come detto la prima ad aver confessato le complicazioni di questo rapporto era stata proprio Ursula Bennardo che, però, si era contraddetta più volte dicendo che invece la sua storia fila liscio come l’olio attaccando anche chi parlava di crisi. Sossio ha poi ammesso di essere assente, qualche volta, ma per un motivo preciso. (Continua dopo le foto)







“Oggi, però, da quando si è conclusa la nostra parentesi a Uomini e Donne, mi trovo a quasi cinquanta anni a dovermi nuovamente reinventare – ha proseguito lui nella lettera su DiPiù – A dover cercare un lavoro per contribuire ai conti di casa. E non è facile. Non è assolutamente facile. I pensieri spesso mi assalgono. Le ansie mi consumano”. Alla fine una dedica che forse voleva essere romantica ma non sembra proprio essere quella che ogni donna vorrebbe sentirsi dire: “Io amo quello che sei dentro, la tua immagine conta fino a un certo punto”.

