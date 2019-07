Una puntata densa di colpi di scena l’ultima andata in onda di Temptation Island. Lunedì 8 luglio è successo di tutto nei rispettivi villaggi di fidanzati e fidanzate e, soprattutto, davanti a Filippo Bisciglia. Per esempio ha preso una piega inaspettata la storia d’amore di Katia e Vittorio. Lei, che finora sembrava forte e sicura, è entrata in crisi dopo aver visto la complicità tra il ragazzo e la tentatrice Vanessa. Si è quindi ribaltata la situazione e Katia, alla vista dei video, non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte ai single del suo villaggio.

Colpo di scena anche nel rapporto di Ilaria e Massimo. Dopo l’uscita romantica di lui e la single Elena, Ilaria ha infatti deciso di buttarsi tra le braccia del single Javier spiazzando il suo Massimo, che non si aspettava un atteggiamento del genere dalla sua compagna. (Continua dopo la foto)









Meno inaspettata, ma solo perché dalle anticipazioni in rete si era capito, l’evoluzione della love story di Nunzia e Arcangelo, la prima coppia a lasciare il villaggio sardo dopo la richiesta di falò immediato di lei. Il secondo falò chiesto dalla ragazza non ha avuto gli effetti sperati e dopo qualche giorno di riflessioni, lui ha deciso di lasciarla dopo 13 anni di relazione. A nulla sono servite le suppliche di Nunzia, che fino alla fine ha provato a far cambiare idea a quello che ormai è il suo ex fidanzato. (Continua dopo la foto)





Complicata anche la situazione tra David e Cristina del trono over, che nella prossima puntata vedremo chiarirsi nel corso di un altro falò anticipato. Ma il confronto più atteso e sicuro è quello di Andrea e Jessica, la cui storia sembra essere arrivata al capolinea. I video mostrati da Filippo al parrucchiere sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Jessica è sempre più presa dal single Alessandro e lui resta senza parole quando la vede entrare nella casa dei single dove non ci sono telecamere. (Continua dopo le foto)







“Non so che dirti Filippo. È immatura. Mi ha portato qua per farmi vedere la storiella. Io sto di là che la penso. Per me può finire anche qui”, dice Andrea dopo aver visto il filmato in cui la sua Jessica riempie di complimenti il tentatore e si apparta con lui in casa. Ma non è finita qua: Bisciglia gli dice di avere altri due video ma lui a quel punto si rifiuta di guardarli. Dunque la seconda richiesta del falò (alla prima Jessica si era rifiutata di partecipare): “Stasera lei deve venire qua, voglio il falò immediato. Non mi interessa niente. Non esiste rifiuto”. Come andrà a finire? Lo sapremo lunedì 15 luglio.

Il vestito è troppo stretto, la reazione dei social è furiosa: povera Alessia Marcuzzi