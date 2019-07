“Uno sguardo al mio mare da cui non vorrei staccarmi mai”. Così scrive Barbara D’Urso nella didascalia di uno scatto social che ha subito stuzzicato le fantasie dei suoi tanti fan. La conduttrice e regina di Mediaset si sta godendo una breve vacanza al mare, come sottolinea lei stessa nella seconda parte del commento alla foto che ha raggiunto immediatamente oltre 43mila like e infiniti commenti: “Ma questa era una vacanza brevissimissima e fra poco si torna a casa”.

Già, dopo tutti i mesi passati in televisione quasi tutti i giorni, anche per Carmelita è arrivato il momento di andare in vacanza, anche se “lampo”. E ha voluto condividere con i followers di Instagram (ne conta oltre 2 milioni e duecentomila) una foto social in cui si mostra mentre guarda il mare. Nessun dettaglio su dove si trovi di preciso e non si mostra nemmeno in visto, ma ai fan non è certo sfuggito un dettaglio “piccante”. (Continua dopo la foto)









Nello scatto in questione la conduttrice di ‘Pomeriggio Cinque’ (e ‘Domenica Live’, ‘Live – Non è la D’Urso’ e Grande Fratello’) indossa un copricostume trasparente che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Come detto, Barbara si mostra di spalle e non fa sapere, forse per questioni di privacy, dove ha trascorso la domenica al mare, e lascia immortalare con questo pareo che lascia intravedere il sotto del costume e quindi il lato B, un cappello estivo e ciabatte molto alte. (Continua dopo la foto)





Guarda la costa e il mare da una terrazza, protetta da un ombrellone. Pochi dettagli che però fanno intendere che si trovi in un posto riservato e assolutamente tranquillo dopo le fatiche di un anno televisivo che è stato davvero molto impegnativo per lei, che però è sempre stata una stakanovista. I commenti allo scatto sexy non sono tardati ad arrivare. (Continua dopo foto e post)







Oltre “Sei bellissima e hai un fisico spettacolare”, si legge tra gli oltre 1.300 messaggi lasciati dai follower. Qualcuno in verità la fa notare nemmeno troppo velatamente che questo tipo di foto sono un po’ fuori luogo per la sua età (62 anni), ma i complimenti certo non mancano. E ancora: “Bellissima foto, complimenti Barbara”, “Che dire, sei meravigliosa!”, “Che fisco, da fare invidia alle ventenni”, “Opera d’arte, capolavoro di donna”.

