Erano settimane che Lino Guanciale non si faceva ‘sentire’ su Instagram. Il profilo dell’attore era infatti fermo ma poi due post condivisi a distanza di qualche giorno hanno riacceso la curiosità dei suoi tanti fan. Nel primo Guanciale, 40 anni compiuti a maggio scorso e una carriera in ascesa con tante soddisfazioni lavorative, ha pubblicato una foto nella quale ha rivelato di trovarsi a Taranto in un momento di relax per mangiare delle specialità tipiche della città pugliese.

“Tetta della monaca, si chiama proprio così, dolcissima compagnia”, ha scritto il protagonista della fiction intitolata ‘Non dirlo al mio capo’. L’abruzzese ha instaurato un rapporto speciale con Taranto, luogo nel quale si è ambientato nel migliore dei modi ed è lì (oltre che a Napoli) che è impegnato sul set della serie intitolata “Il commissario Ricciardi”. (Continua dopo la foto)









L’attore avezzanese, che abbiamo visto in diverse serie come ‘L’allieva’ e ‘La porta rossa’, si è detto contento per essere stato scelto come protagonista della fiction (per la regia di Alessandro D’Altri) ispirata alla vita del commissario Ricciardi, ovvero il personaggio nato dalla penna dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. Ma poco dopo questa foto scattata a Taranto, eccone un’altra che ha davvero lasciato i suoi fan a bocca aperta. (Continua dopo la foto)





Lino Guanciale ha condiviso una foto con il bacio tra l’attore e “una donna misteriosa”: “Buona giornata mondiale del bacio in corner, ma vale ancora”. Naturalmente sono arrivati molti commenti allo scatto con quella che si è pensato essere la sua nuova compagna. Si è poi scoperto che si tratta di Antonella Liuzzi, program coordinator alla School of Business della Bocconi a Milano, come confermato da alcuni siti quali “Talkymedia”, ma a parte questo dal look di lui si è notato come la foto non sia recente e risalga alle riprese de ‘La porta rossa’. Dunque Lino starebbe con lei dallo scorso inverno, da poco dopo la rottura con la storica fidanzata Antonietta Bello, si sono chiesti i fan? I due avevano già fatto uscite pubbliche insieme ma questa foto sembra la conferma della loro relazione.(Continua dopo foto e post)







La Bello, chiamata subito in causa, ha chiarito il suo pensiero a mezzo Facebook: “Fate l’amore non fate la guerra! Signore e signori! Perché tirare in ballo me?! Se Lino ha voluto aprire uno spiraglio sulla sua vita privata e mostrarvi una cosa bella siatene felici… Come lo sono io! Detto questo che nessuno si permetta di scatenare crociate sciocche a nome mio! Le ripudio tutte!! Che vi pensate?! Che io me ne sia rimasta con le mani in mano?! In questo tempo mi sono innamorata altre mille volte… Di persone donne uomini amici libri gatti mostri… della mia vita! Ma il mio privato, è solo mio! Ergo. Baci per tutti, a qualcuno a fior di labbra a qualcuno sulle guance, a Lino, solo a lui, sul naso!”.

