Melissa Satta mozzafiato su Instagram: i fan impazziti. Preparate i defibrillatori

Per Melissa Satta è ufficialmente cominciata l’estate: la showgirl è stata paparazzata ad Ibiza e non è da sola, ma bensì in compagnia dell’ex marito Kevin Prince Boateng. Resta da chiarire si si tratta di un momentaneo riavvicinamento magari per semplificare il rapporto con il figlio, o qualcosa di più. Il settimanale Chi, che li ha fotografati insieme, non riporta nulla in merito. Nel frattempo Melissa Satta, su Instagram, ha fatto strage di cuori con il suo ultimo scatto, proprio ad Ibiza. Preparate i defibrillatori. (Continua a leggere dopo la foto)









Melissa Satta ogni giorno che passa diventa sempre più bella. La showgirl ha un fisico da urlo con le curve al posto giusto e per questo ogni tanto regala qualche foto “piccante” ai suoi numerosi follower. La Satta ha deciso di caricare su Instagram una foto della sua vacanza ad Ibiza. Nello scatto si vede Melissa su uno Yacht sdraiata a pancia in giù su un’asciugamano bianco intenta a prendere il sole. Un’immagine abbastanza normale se non fosse per il fatto che un particolare catturi completamente l’attenzione di tutti i maschietti. La posizione in cui è sdraiata Melissa mette in risalto il suo lato B e la micro mutandina del costume lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Una foto davvero molto “bollente”, che ha reso decisamente più calda l’estate dei fan della showgirl. Fan che hanno espresso tutta la loro gratitudine a Melissa nei commenti sotto il post.

Visualizza questo post su Instagram ☀️ #ibiza Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 6 Lug 2019 alle ore 4:18 PDT

I fan di Melissa Satta hanno liberato la loro fervida immaginazione nei commenti. Il post in pochissimo tempo ha ricevuto un numero esagerato di like e commenti.E’ impossibile non soffermarsi ad ammirare la bellezza di Melissa. Un suo fan le ha scritto: «Datemi un defibrillatore» e un altro ha aggiunto: «Quell’asciugamano era un fazzoletto prima». Un follower, invece, le ha fatto una stranissima richiesta: «Adottami ti prego». Un altro seguace per il suo commento si è ispirato al film Cinquanta sfumature di grigio: «Ti darei un morso su quelle pacche». Un altro ha trovato la foto di Melissa adatta per creare aspettative nei giovani: «Ogni bambino dovrebbe sognare di diventare calciatore per questo». Infine un fan ha scritto: «La più bella di tutte in assoluto».