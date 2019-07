“Non ha capito un ca*** della vita”. Temptation Island, salta un’altra coppia

Si prospetta una terza puntata assolutamente da non perdere per Temptation Island. Lunedì 8 luglio, infatti, tutti attaccati al televisore per quella che promette di essere una serata scoppiettante e senza dubbio rovente per i rapporti di coppia, gli amori, gli incontri e le litigate. Come facciamo a dirlo? Stando alle ultime anticipazioni su quello che è diventato il reality show della stagione, infatti, ci sarebbero delle interessantissime novità su due protagonisti.

Stiamo parlando di Nicola Tedde e Sabrina Martinengo, protagonisti di un cambiamento velocissimo e di una trasformazione da film. All'inizio, infatti, sembravano destinati ad una coesistenza tranquilla, senza danni o particolari colpi di scena. Ma nel corso delle tre settimane di vacanza nel villaggio, si sa, le cose cambiano in fretta. E infatti, stando agli spoiler, qualcosa cambierà presto. Certo, ce ne eravamo accorti anche dalla seconda puntata, quando Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià e promesso tronista di Uomini e donne, aveva fatto colpo su Sabrina.













Le anticipazioni ufficiali sulla puntata dell'8 luglio di Temptaion Island parlano infatti di un Nicola particolarmente nervoso. Causa di questo suo malessere è ovviamente il nuovo rapporto tra Sabrina e Giulio. Non sappiamo ancora cosa sia successo esattamente tra i due, ma qualcosa bolle in pentola. "Secondo me – ha detto Nicola – questa non ha capito un ca…o dalla vita, ma non nella vita: nella relazione! Ha paura di arrivare a un dunque perché giustamente a livello mentale…". Tedde infatti è rimasto incredulo alla visione del filmato e probabilmente Sabrina ha detto qualcosa di veramente irrispettoso.





"Secondo me c'è un evidente interesse su quella persona, eh! Le idee chiare lei ad oggi non ce le ha su di me". Ha continuato a dire uno sconsolato Nicola. Che però, stando a quanto in nostro possesso, non dovrebbe essersi lasciato con la bella Sabrina. Ma la terza puntata farà discutere anche per le altre coppie. Katia Fanelli, ad esempio, ha dato letteralmente ai matti dopo aver visto un filmato in cui protagonista era Vittorio Collina. Cosa ha visto? Chi altro c'era? Perché questa reazione? Lo scopriremo tra pochissimo.

Questo insomma il video delle anticipazioni ufficiali. Lunedì 8 luglio, per la terza puntata di Temptatio Island, preparate i pop corn. Perché tra litigate, baci, carezze, parole al vetriolo o sguardi d’amore, qualcosa cambierà negli equilibri del reality show. E sono previsti fuochi d’artificio.

