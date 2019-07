Brooke di Beautiful in Italia. E che fisico spaziale (a 58 anni) in costume

Katherine Kelly Lang è un’istituzione di Beautiful e la nota attrice che tutti i fan della soap opera americana più famosa al mondo conoscono come Brooke Logan si trova attualmente in Italia. Precisamente la Lang è a Fasano, in Puglia, dove oltre a godersi una meravigliosa vacanza insieme al suo Dominique, ha partecipato alla Puglia KKL Granfondo. Si tratta di una gara ciclistica che si è svolta lo scorso 30 giugno alla presenza della famosissima attrice che ha subito condiviso sui suoi canali social gli scatti più belli della manifestazione e la sua felicità per avere presto parte all’evento.

Per lei e il suo compagno, che condividono anche la passione per il ciclismo, è sempre stato un sogno partecipare a una gara in bici e nel suo post Katherine ci ha tenuto anche a ringraziare tutti coloro che l’hanno reso possibile. (Continua dopo la foto)









Il percorso conta 93 chilometri nella Piana degli Ulivi, con un giro da 21 chilometri e quattro da 18. L’attrice ha percorso il primo giro poi si è fermata lungo le varie tappe del circuito di gara per incitare in perfetto italiano i concorrenti. “È sempre stato un sogno per me e Dom fare una gara in bici e condividere l’amore per il ciclismo con tutti”, ha scritto ‘Brooke’ su Instagram. (Continua dopo la foto)





La Lang, inoltre, 58 anni a fine luglio portati egregiamente (la foto in costume ha fatto boom di like), già non vede l’ora di conoscere i dettagli della prossima edizione dell’evento ciclistico. Una grande sorpresa per gli italiani e, soprattutto, per i corridori presenti alla manifestazione in Puglia. Ma non è finita qui, la bellissima attrice si è goduta anche qualche momento di relax in piscina, mostrando il suo straordinario fisico in Italia. (Continua dopo foto e post)







Mentre ‘Brooke’ è in Italia, i telespettatori di Beautiful stanno assistendo alle vicende che la vedono protagonista a Los Angeles. Al momento, la Logan si ritrova a vivere completamente in contrasto con Ridge. Le ultime decisioni prese dal marito la vedono prendere delle posizioni ben precise. Inizialmente, vediamo Brooke appoggiare sua figlia Hope, che perde la Hope for the Future alla Forrester Creations, poi si schiera contro Ridge, nella lotta per la custodia di Will.

