Come ormai circola da tempo, l’avventura di Nicolò Scalfi a Caduta Libera è agli sgoccioli. Il primo a comunicarlo è stato il profilo Twitter de IlGerrino92, non nuovo a dare anticipazioni sui programmi del buon Scotti. “Avviso agli appassionati di Caduta Libera – esordisce un messaggio corredato di foto di Nicolò – non perdetevi la puntata di domani, Venerdì 5 Luglio! Insistenti voci di corridoio annunciano un clamoroso colpo di scena nel Game Show condotto da Gerry Scotti! Non sto a dirvi altro, il motivo ahimè è abbastanza scontato”.

Insomma, lo si dice da giorni, ora arrivano ulteriori conferme. Il campione, entrato nella storia dei quiz italiani per aver vinto di più (651.000€) ed aver superato le 80 puntate come campione in carica, potrebbe lasciare a brevissimo il programma di Canale 5. (Continua dopo la foto)









Da settimane circolano voci secondo le quali il campioncino verrà sconfitto entro la fine di luglio nel programma di Gerry Scotti. Un utente ha anche rivelato il presunto giorno in cui il 20enne di Brescia perderà il suo titolo e pare sia proprio oggi, venerdì 5 luglio. Un rumor plausibile considerando che le puntate sono tutte registrate. Ma quello che fa notizia è un’indiscrezione relativa a Gerry Scotti. (Continua dopo la foto)





Si sa che al conduttore certe frasi degli hater non piacciono molto e, proprio nella puntata di ieri, ha lanciato una chiara frecciatina: “Mi scrivono anche dei complottisti che, ogni volta che dico BELLA GARA, solitamente lo sfidante cade. Mi raccomando, adesso non sei caduto ma… cerca di cadere alla prossima, sennò questo complottista come ce lo teniamo buono?”. (Continua dopo la foto)







Eliminazione o meno, la storia di Nicolò parla da sé e per tanti telespettatori rimarrà il campione più amato della storia del quiz di Gerry Scotti. Ma tutte le favole, anche quelle più belle, prima o poi vedono la parola fine. L’anticipazione ci azzeccherà? Sarà davvero il 5 luglio l’ultimo giorno di Nicolò Scalfi a Caduta Libera? Non ci resta che aspettare un po’ e scoprirlo da noi, gole profonde escluse.

Ti potrebbe anche interessare: “Lo fa nella Jacuzzi”. Elettra Lamborghini oltre ogni ‘prodezza’: video hot senza precedenti