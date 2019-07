Anche chi non segue tutte le sere ‘Caduta Libera’, il game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5, ormai conosce Nicolò Scalfi. Detto “il Campioncino”, ha 20 anni, è di Brescia ed è il concorrente di cui parlano tutti. È destinato a passare alla storia della televisione perché la sua cavalcata a Caduta Libera è la più longeva nella storia dei quiz. Nicolò è infatti il campione in carica dal 24 ottobre 2018 e al momento vanta al suo attivo qualcosa come 83 puntate e un “bottino” complessivo di circa 641mila euro.

E ha anche superato il numero di puntate che si detenevano come record di permanenza in un quiz italiano, battendo il mitico Uomo gatto di Sarabanda. Certo, la sua esperienza a Caduta Libera non sarà sempiterna. Prima o poi finirà e, a quanto si dice in giro, succederà prima di quanto si pensi. (Continua dopo la foto)









Addirittura il pubblico e Gerry Scotti potrebbero salutare Nicolò Scalfi nella serata del 5 luglio. Proprio così. È questa l’indiscrezione che nelle ultime ore circola con molta insistenza in rete. Dunque sembra essere giunta l’ora che il 20enne di Brescia saluti il programma che gli ha dato popolarità e aumentato (di molto) le sue finanze. A lanciare ‘la bomba’ è il profilo Twitter de IlGerrino92, non nuovo a dare anticipazioni sui programmi di Gerry. (Continua dopo la foto)





“Avviso agli appassionati di Caduta Libera – recita il post con la foto di Nicolò – non perdetevi la puntata di domani, venerdì 5 Luglio! Insistenti voci di corridoio annunciano un clamoroso colpo di scena nel Game Show condotto da Gerry Scotti! Non sto a dirvi altro, il motivo ahimè è abbastanza scontato”. Se sarà così lo sapremo solo al termine della puntata. Qualcuno, poi, sta già provando a battere Nicolò. È Christian e non si sa se sarà anche nella puntata di venerdì, ma ha già fatto strage di cuori. (Continua dopo le foto)







Per ben due puntate, come riporta il sito Bitchyf che pubblica anche le foto, Christian ha tentato di sconfiggere ‘il Campioncino’ di Caduta Libera e, come detto, non è passato inosservato in rete. Si chiama Christian Fregoni, è nato nel 1992, è un bagnino ed è di Brescia (stessa città di Nicolò Scalfi, ndr). E a giudicare da quello che gli utenti scrivono su Twitter, il bel bagnino 27enne ha fatto proprio colpo…

