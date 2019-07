È finita tra Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli. Lei, 58 anni, è la nuora di Gino Bramieri ed ex concorrente del Grande Fratello; lui è un ex protagonista del trono over di Uomini e Donne di 48 anni. I rumor di una loro storia d’amore erano nell’aria da giorni prima che i due ufficializzassero la relazione nel salotto di Barbara D’Urso a inizio anno. Ma è finita e Gianluca è su tutte le furie. La rottura è avvenuta come un fulmine a ciel sereno, dice lui al settimanale Nuovo: non se l’aspettava minimamente.

Lucia, dopo l’addio, ha preferito non rilasciare dettagli sulla separazione ma ora Gianluca, che sostiene di essere stato mollato su due piedi, si sfoga sulle pagine del settimanale. Mollato sui social network, senza un reale motivo o una discussione di coppia, dice deluso Mastelli, dopo tante sofferenze amorose pensava di aver trovato la donna giusta per lui. (Continua dopo la foto)









“Era il 2 giugno – racconta Gianluca – Abbiamo fatto l’amore. Lei è andata in bagno a truccarsi e ha pubblicato un video sui social in cui mi mollava. È tornata in camera e me l’ha comunicato”. “Sono rimasto senza parole. Poi lei ha aggiunto che la motivazione l’avrei appresa guardando il video, cosa che non ho fatto. Il tempo di riprendermi e me ne sono andato”. (Continua dopo la foto)





Mastelli dice di essere ancora sconvolto perché credeva molto in questa relazione e non riesce a credere ad un addio del genere: “Credo che lei sia in cerca di ulteriore visibilità e non di valori veri, come l’amore”. Ammette anche, però, che tra loro “ci sono state varie tensioni. Non si è presentata al mio compleanno e non è venuta a trovarmi il giorno della mia operazione all’occhio. Poi le ho regalato una fede di brillanti e lei ha detto davanti a un gruppo di estranei in un bar che per lei i diamanti sono un’altra cosa. In più era molto possessiva e non voleva che vedessi i miei amici”. (Continua dopo le foto)







La storia d’amore tra Gianluca Mastelli e Lucia Bramieri è durata circa 3 mesi. Poi, come detto, l’addio che per l’ex cavaliere del trono over è stato come un fulmine a ciel sereno: “Mi ha chiamato qualche giorno fa e ha detto che era confusa in merito alla decisione che aveva preso. Ma io non ne voglio più sapere”. La Bramieri non ha ancora replicato ma si sa che nell’ultimo periodo la 58enne si è consolata con gli amici, tra cui gli opinionisti di Barbara d’Urso Biagio D’Anelli e Simone Coccia Colaiuta.

“Ci fai perdere la vista”. Elettra Lamborghini, la maglietta è troppo ‘mini’: fuori tutto