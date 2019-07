Caduta Libera, l’indiscrezione su Nicolò Scalfi non lascia dubbi: “È tutto deciso”

Nicolò Scalfi è destinato a passare alla storia della televisione. La sua cavalcata a Caduta Libera è la più longeva nella storia dei quiz. Nicolò Scalfi è infatti campione in carica dal 24 ottobre 2018. Al momento il bresciano vanta al suo attivo qualcosa come 83 puntate e un “bottino” complessivo di circa 641mila euro superando il numero di puntate che si detenevano come record di permanenza in un quiz italiano, battendo il mitico Uomo gatto di Sarabanda. Gabriele Sbattella, questo il nome del campione di Sarabanda, è stato protagonista di numerosi battibecchi con altri concorrenti del quiz. Presente su Italia 1 per 79 puntate, L’Uomo Gatto non è mai riuscito a completare il 7X30 ed è stato mandato a casa da Tiramisù.

Eppure, anche per Nicolò Scalfi sembra arrivato il momento di scrivere la parola fine. La notizia è ormai nell'aria da qualche settimana ma, inesorabilmente, la sua conferma non è ancora arrivata. Eppure sembra che accadrà proprio nella serata del 5 luglio 2019: Nicolò Scalfi lascia Caduta Libera dopo una sconfitta!









Il campione dei record potrebbe infatti essere battuto proprio stasera, lasciando per sempre il telequiz di Gerry Scotti…In realtà, tutti sappiamo che prima o poi per l'amato Nicolò Scalfi sarebbe arrivata una sconfitta. E, anche se abbiamo sperato che il fattaccio venisse posticipato al più tardi possibile, sembra essere giunta l'ora che il 20-enne di Brescia saluti Caduti Libera.





A comunicarlo è stato il profilo Twitter de IlGerrino92, non nuovo a dare anticipazioni sui programmi del buon Scotti. "Avviso agli appassionati di Caduta Libera – esordisce un messaggio corredato di foto di Nicolò – non perdetevi la puntata di domani, Venerdì 5 Luglio! Insistenti voci di corridoio annunciano un clamoroso colpo di scena nel Game Show condotto da Gerry Scotti! Non sto a dirvi altro, il motivo ahimè è abbastanza scontato".







Inutile dire, dunque, che tutti hanno compreso che quella del 5 luglio sarà l’ultima puntata di Nicolò Scalfi come campione di Caduta Libera- Eliminazione o meno, la storia di Nicolò parla da sé e per tanti telespettatori rimarrà il campione più amato della storia del quiz di Gerry Scotti. Ma tutte le favole, anche quelle più belle, prima o poi vedono la parola fine…

L'anticipazione ci azzeccherà? Sarà davvero il 5 luglio l'ultimo giorno di Nicolò Scalfi a Caduta Libera? Per saperlo manca solo qualche ora…

