È finita tra Francesco Monte e Giulia Salemi, la coppia nata all’interno della Casa del GF Vip. E poco dopo l’addio, stando al gossip, lui avrebbe già voltato pagina. L’ex tronista di Uomini e Donne (e storico ex di Cecilia Rodriguez) sarebbe infatti fidanzato con la modella Isabella De Candia. Il rumor correva da giorni sul web, anche a causa di alcune reciproche interazioni sui social con scambi di like. I due avrebbero già trascorso un weekend in Puglia, a Trani e, come testimoniano le indiscrezioni pubblicate da Alberto Dandolo sul suo account Instagram e rilanciate da “Dagospia”, Francesco e Isabella (sul social nota come Isadeca) sono a Ibiza per una romantica vacanza, “beccati” mentre amoreggiano in una nota discoteca.

Da Giulia Salemi nessun commento per ora, ma c’è chi sostiene che non abbia perso granché perché, dice un’amica a Nuovo, a lui “non interessava niente di lei, voleva solo ripulirsi dall’immagine di cattivo ragazzo che si era creato sull’Isola dei Famosi dopo lo scandalo del canna-gate. E Giulia era la ragazza giusta”. (Continua dopo la foto)









“Francesco era prepotente, la faceva sempre sentire in colpa anche quando non lo era. E lei, purtroppo, finiva per crederci!”, ha detto ancora al magazine un’amica della ex gieffina. Che, a quanto pare, è già riuscita a superare questo brutto periodo e dimostrato a tutti l’allegria che da sempre la contraddistingue. Giulia ha infatti partecipato a un evento mondano insieme al suo amico ed ex coinquilino Stefano Sala e sicuramente, per i due, ci saranno nuovi incontri. (Continua dopo la foto)





La bella Giulia è apparsa parecchio divertita su Instagram in compagnia del suo amico Stefano. Per il momento in totale amicizia, visto che lui risulta ancora fidanzato con Dasha, ma con la Salemi ha un bellissimo rapporto, come confermato anche dallo stesso Sala. Nel corso di una delle sue ultime Instagram Stories, Stefano ha difatti svelato di volere un bene dell’anima alla sua ex coinquilina.

(Continua dopo le foto)







“Ho fatto tredici storie con la Salemi che lei non mi ha approvato e continua a dire ‘non mi piacciono’”, ha detto lui. E lei: “Voi sapete che sono un po’ complessata power!”. Stefano Sala si è poi lasciato andare a una confessione importante su Giulia Salemi: “A parte gli scherzi, io a questa ragazza voglio più bene che a me stesso”. Insomma, è chiaro che su Stefano Giulia potrà sempre contare.

“Come mamma ti ha fatto”. Nilufar senza veli sui social: da infarto