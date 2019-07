Una ‘nuova’ Asia Argento! La ex di Morgan sorprende tutti col nuovo look

Il nome di Asia Argento è risuonato molto in queste ultime settimane. Il suo ex (e papà di sua figlia) Morgan l’ha infatti accusata di essere l’artefice del pignoramento del suo appartamento per non aver pagato gli alimenti alla figlia Anna Lou. “È stata lei a sancire questo sfratto – ha detto lui quando gli ufficiali giudiziari l’hanno scortato fuori – È sadica, cattiva, non ha bisogno di soldi. E io di soldi gliene ho dati tantissimi”.

L’abitazione dell’artista è stata venduta all’asta dopo che era stata pignorata a causa di alcuni debiti con il fisco. Da tempo infatti lui non pagherebbe gli alimenti ad Anna Lou, la sua primogenita. Morgan ha sempre avuto un rapporto molto difficile con le sue ex e non solo con Asia, a cui è stato legato per molto tempo, ma anche Jessica Mazzoli, conosciuta a X Factor che l’ha reso padre della piccola Lara. (Continua dopo la foto)









Poi però Asia e Morgan hanno avuto un ‘confronto’ davanti alle telecamere di Realiti, il programma di Rai2 condotto da Enrico Lucci. Lui ha promesso, rivolgendosi direttamente ad Asia, che non le rivolgerà più accuse e pesanti critiche attraverso la tv: “Lo giuro. Non dirò più cose eccessivamente improponibili in tv, mi terrò dentro quello che è la reazione per una incazzatura se tu dici puttanate su di me, io non reagirò in modo sbagliato come ho fatto”. (Continua dopo la foto)





“Quando ci si attacca tramite tv e giornali non mi piace. Lo facciamo perché siamo persone, istintive, emotivi”, ha aggiunto per poi scusarsi ribadendo che “la televisione in cui siamo costretti – anche perché l’abbiamo voluto – ci porta a volte a dare delle manifestazioni del nostro peggio”. Alla fine, dopo averle dedicato due canzoni, le ha detto “ti voglio bene, sei una donna e artista molto intelligente e preziosa ” e l’ha invitata a contattarlo telefonicamente: “Io ho sempre lo stesso numero, mi può chiamare quando vuole”. (Continua dopo la foto)







E qualche giorno dopo, proprio nell’ultima puntata di Realiti, ecco una ‘nuova’ Asia Argento: ha detto addio ai capelli neri per passare al biondo miele. L’attrice ha cambiato stile in modo drastico, dicendo addio al mood dark che l’ha sempre caratterizzata e passando a qualcosa di più fresco e sbarazzino, ideale per l’estate. Ha fatto il suo ingresso in studio con un minidress giallo e nero con le palme di Fausto Puglisi, maxi stivali di pelle di Le Silla e soprattutto, ha sfoggiato il nuovo colore di capelli che le dà un tocco luminoso. Vi piace?

