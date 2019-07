“Stop”. Terremoto in tv: Barbara D’Urso ai titoli di coda

La notizia non piacerà a molti perché quello che si profila all’orizzonte potrebbe essere un vero e proprio terremoto. Barbara D’Urso potrebbe lasciare il timone di una della sue creazioni. Secondo quando riportano alcuni organi di stampa, la decisione è stata presa martedì durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2019 – 2020. La conduttrice, infatti, resterà ben salda al timone di almeno tre programmi: Pomeriggio Cinque, Live – Non è la D’Urso e il Grande Fratello. L’unica trasmissione in cui la sua presenza è ancora in forse è Domenica Live.

Nel corso della conferenza stampa, è stata confermato il ritorno di ‘Domenica Live’. La trasmissione, finora condotta da Barbara D’Urso, tornerà su Canale5 a settembre e andrà in onda a partire dalle ore 17:20. Al timone del programma, tuttavia, potrebbe non esserci più Barbara D’Urso. Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato di aver dato alla conduttrice la libertà di scegliere se assumersi anche questo impegno o meno. Continua dopo la foto









“Domenica Live è confermata nel solito orario, ma Barbara D’Urso ha tanti impegni, le abbiamo dato la libertà di decidere se ce la fa o meno. La domenica per noi è la fascia meno rilevante e abbiamo lasciato a lei piena libertà”. La possibilità che Barbara D’Urso decida di lasciare il programma sembrano fondate. La testimonianza viene da quanto successo nei giorni scorsi quando Barbara D’Urso ha chiesto e ottenuto la chiusura anticipata di Live. Continua dopo la foto





Il motivo è semplice, troppi impegni e una stanchezza diffusa che le impediva di lavorare al meglio delle sue possibilità. Ricapitolando, dunque, a settembre Barbara D’Urso tornerà alla guida di ‘Pomeriggio Cinque‘ e, qualora lo volesse, di ‘Domenica Live‘. Il prossimo autunno, inoltre, tornerà il programma che ha tenuto banco con il chiacchierato e contorto caso Mark Caltagirone (su cui si è espresso lo stesso Pier Silvio Berlusconi). Stiamo parlando di ‘Live – Non è la D’Urso‘. Continua dopo la foto







Al momento, però, non è stato ancora stabilito il giorno di messa in onda. Infine, in primavera, Barbara D’Urso sarà al timone di una nuova edizione del ‘Grande Fratello‘. Mauro Crippa, capo dell’informazione Mediaset, si è complimentato con lei: “Anche chi non ama la D’Urso, la guarda. È stato Pier Silvio a volere ‘Live’ in prima serata. Barbara ci ha guardato con stupore, poi si è buttata e la sfida l’ha vinta. Dalle 21.30 in poi ci si può far male”.

