Prima la proposta (in diretta tv) del marito, Nicola Carraro, di risposarsi poi l’annuncio che ha fatto impazzire di gioia i suoi fan. È proprio un periodo d’oro per Mara Venier, amatissima in video ma anche sui social network. Solo su Instagram ha un seguito pari a oltre un milione e seicentomila follower ed è lì che ha celebrato il 13esimo anniversario di nozze con il suo Nicola che, come detto, durante un suo intervento a sorpresa nel programma di Pierluigi Diaco le ha poi chiesto di sposarlo un’altra volta.

Ed è sempre su Instagram che la ‘zia’ ha fatto sapere che sta lavorando a un nuovo progetto in Rai per la prossima stagione. La conduttrice reduce dal successo della sua Domenica In ha infatti pubblicato una foto che la ritrae al lavoro e commenta: “Si lavora a nuovi progetti……” con hashtag ‘significativi’, come #serale, #raffa, #raiuno. (Continua dopo la foto)









Così i fan hanno subito pensato che la Venier sta lavorando a un programma in prima serata su Rai Uno e che ad affiancarla potrebbe esserci Raffaella Carrà. “Bellissima notizia, ti aspettiamo!”, commenta subito uno dei suoi tanti follower. E ancora: “Menomale che ritorni. Spero non solo per Domenica In”, “Ti rivediamo vero la domenica pomeriggio??? Dimmi di sì.,, le domeniche le passo ad accudire la mamma e mi fai compagnia!!!”. (Continua dopo la foto)





Naturalmente non c’è ancora alcuna certezza su questo nuovo progetto di Mara e probabilmente il mistero sarà sciolto il prossimo 9 luglio, quando saranno presentati i palinsesti Rai. I fan di Mara, naturalmente, incrociano le dita e vorrebbero rivederla anche a Domenica In. Intanto, grazie alla rivista Chi, hanno potuto vedere la loro beniamina con un look a dir poco insolito. “Casual” sarebbe dire poco… (Continua dopo le foto)







Mara Venier è stata sorpresa dai paparazzi del settimanale diretto da Alfonso Signorini in giro per la Capitale… Con i bigodini in testa. Ecco la conduttrice, come mostrano le foto, mentre scende da una macchina con i bigodini, felpa e infradito (e l’immancabile smartphone tra le mani). Insomma, un look totalmente diverso da quello a cui ci ha abituato. Ma il mistero è presto risolto dallo stesso Chi; Mara si stava semplicemente spostando di location per posare per un servizio fotografico.

