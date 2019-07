In studio a Caduta Libera vince sempre, da 83 puntate. Sui social Nicolò Scalfi raccoglie il “solito” carico di insulti e sospetti di di favoritismi e aiutini dagli autori di Canale 5. Intervistato da Tv Talk, il conduttore Gerry Scotti ha deciso di affrontare la questione del campioncino bresciano a modo suo. Nicolò partecipa al gioco da ottobre 2018, da quel momento nessuno è riuscito a batterlo.

Non solo, ha anche superato il numero di puntate che si detenevano come record di permanenza in un quiz italiano, battendo il mitico Uomo gatto di Sarabanda. Gabriele Sbattella, questo il nome del campione di Sarabanda, è stato protagonista di numerosi battibecchi con altri concorrenti del quiz. Presente su Italia 1 per 79 puntate, L'Uomo Gatto non è mai riuscito a completare il 7X30 ed è stato mandato a casa da Tiramisù.









Ma torniamo a Nicolà Scalfi, il campione di Caduta Libera che negli ultimi tempi è seguitissimo dagli appassionati dei quiz. Nella puntata andata in onda in primo luglio Nicolò Scalfi ha vinto nuovamente e si è portato a casa altri 131mila euro. A decretare il successo del 20enne è stato il risultato messo a segno in particolare nel gioco finale dei "Dieci passi".





Anche in questa occasione il giovane è stato attaccato sui social e il conduttore Gerry Scotti, in un'intervista rilasciata a Tv Talk ha voluto rispondere a tutte quelle persone che continuano ad accusare lui e la produzione di 'Caduta libera' di favorire Nicolò Scalfi. "Quando vedi rispondere da casa sembra sempre più facile. Farò il casting degli odiatori e li farò confrontare con Nicolò per vedere come finisce". Un buon modo per mettere a tacere l'esercito dei complottisti, scatenati anche quando si parla di quiz televisivi.







Nicolò è campione in carica dal 24 ottobre 2018, quanto basta per essere il concorrente con più presenze in assoluto dello show. Al momento il bresciano vanta al suo attivo qualcosa come 83 puntate e un ”bottino” complessivo di circa 641mila euro. Secondo le indiscrezioni il campione dovrebbe uscire dal programma intorno alla metà di luglio. A lanciare la ‘soffiata’ era stata l’ex fidanzata Sara sui social.

