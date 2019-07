L’ultima edizione del Grande Fratello è finita da tempo. Come vanno le cose tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo, che proprio nella Casa di Cinecittà si sono innamorati? Per lui la scintilla è scattata all’istante. Lei, invece, ci ha messo un po’ a capire che l’hairstylist ed ex marito di Tina Cipollari era quello giusto. Tornata nella Casa poco dopo l’eliminazione, si è letteralmente gettata tra le sue braccia. Poi ha aspettato che Kikò uscisse dal reality e hanno cominciato a vivere la loro love story nella ‘vita vera’.

Beh, a un mese dalla fine del Grande Fratello, Kikò e Ambra stanno ancora insieme. Lo conferma l’ultimo post condiviso dall’hairsylist su Instagram, dove si lascia immortalare mano nella mano insieme alla sexy professoressa di lettere (che nel frattempo si è lanciata nel mondo della moda), durante una passeggiata in spiaggia. (Continua dopo la foto)









“Le storie quelle vere quelle belle … Profumano di verità. Vivila, punto – scrive Nalli – Oggi è un mese che la viviamo”. E Ambra, originaria di Modica, in provincia di Ragusa, gli risponde in dialetto siciliano: “Io e te non saremo una scintilla… Si… Viviamola… E cuntamu…”. Una foto bellissima e super romantica quella che vede i due sorridere complici mentre camminano sul bagnasciuga al tramonto. (Continua dopo la foto)





Già qualche tempo fa uno scatto social aveva confermato ai fan che la loro relazione proseguiva a gonfie vele. Nella foto anche Francesco, uno dei tre figli che lui ha avuto con l’ex moglie. Proprio quel figlio che in un primo momento si era detto perplesso rispetto alla nuova storia sentimentale del papà, pensando che Ambra si fosse avvicinata a lui solo a scopo mediatico. Ma ora, di fronte ai fatti, ha cambiato idea. (Continua dopo la foto)







Ultimamente si è molto parlato di una possibile partecipazione della coppia Nalli-Lombardo a Temptation Island Vip. Poi lei, ospite di ‘Non succederà più’, la trasmissione condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio, ha parlato apertamente di questa possibilità: “Io sono siciliana, ho un problema tecnico con la gelosia. Faccio proprio fatica a immaginare il mio uomo a rapportarsi con altre donne, però non sarebbe male vederlo in circostanze problematiche. In sé la prova sarebbe un ottimo banco di prova, giusto per capire… Io sono una cornuta eccellente, le corna le ho ricevute ma non le faccio”.

