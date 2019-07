Temptation Island 2019 è appena cominciato. Ad oggi sono andate in onda solo due puntate ma non solo la maggior parte delle coppie in gioco sembrano in crisi, ma come se non bastasse ogni giorno fioccano gossip e indiscrezioni. Intanto una precisazione. Nel docu reality condotto da Filippo Bisciglia per 21 giorni consecutivi 6 coppie vivranno in Sardegna, divise in due villaggi. Da una parte i fidanzati, che trascorreranno il loro tempo in compagnia di 13 donne single. Ovviamente tutte sensuali, bellissime, passionali e molto intriganti.

Dall'altra le fidanzate, che vivranno la loro esperienza a Temptation Island insieme ad altrettanti 13 single, uno più bello dell'altro. E tra relax e divertimento, bagni al mare, sport e visite alla scoperta di paesaggi mozzafiato proprio la conoscenza con i tentatori e le tentatrici del programma farà sì (e già è successo) che gli animi si scaldino e anche le relazioni più stabili scricchiolino.









Una coppia (quella formata da Nunzia e Arcangelo), nel frattempo, ha già deciso di lasciare la trasmissione e altre sono già sul filo del rasoio. Colpa, ancora una volta, dei single che abitano nei rispettivi villaggi ed è proprio loro che riguarda l'ultimo gossip su questa già intricatissima edizione di Temptation Island. Come ogni anno, il pubblico si interroga sulla loro sincerità: provano davvero attrazione per il concorrente o la concorrente di turno o è solo gioco?





Tentatori e tentatrici sono davvero interessati come sembra alla fidanzata o al fidanzato con cui sono diventati più intimi o fingono per 'movimentare' il reality e portare così alla rottura (o quasi) delle coppie? L'ultima indiscrezione è fornita dall'influencer Deianira Marzano, che è solita a lanciare gossip e voci sui personaggi della tv: sostiene che i single del programma capitanato da Bisciglia vengano pagati profumatamente.







Nel commentare i comportamenti di Arcangelo, sempre più vicino alle single del villaggio e sempre meno interessato alla sua Nunzia, l’influencer ha affermato che le tentatrici sono pagate per stare lì. La Marzano avrebbe quindi fatto capire che la single non si sarebbe mai avvicinata a lui se non con un compenso. Affermazioni, queste, che hanno subito scatenato il popolo della rete. Molti si sono chiesti se sia tutto uno scherzo o Deianira avesse involontariamente rivelato qualcosa che non avrebbe dovuto.

