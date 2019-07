I riflettori su Amici sono so chiusi da qualche mese. La vittoria è andata a Alberto Urso, forse uno dei protagonisti più amati degli ultimi anni. Per lui la benedizione del pubblico, quello della giuria e, soprattutto, di Maria De Filippi che dal primo minuto lo ha preso sotto la sua ala benevola. Nella scuola Alberto Urso ha stretto tante amicizie, una importante e che sembra resistere ai colpi e alla fine del talent è quella con Giordana Angi.

I due infatti vengono spesso invitati insieme in occasione di alcuni eventi. Questa volta hanno cantato a Portofino, deliziando il pubblico con meravigliose performance. Non solo stima reciproca, ma anche un'amicizia che si rafforza sempre più: ogni volta i due trovano l'occasione giusta per vedersi e per scambiare le proprie idee legate alla musica. Giordana Angi ha già scritto per Alberto Urso e la loro collaborazione potrebbe continuare: magari sorprenderanno tutti con un bel duetto presentato al Festival di Sanremo.









Se recentemente Alberto ha parlato di "un'amante", adesso ha voluto fare una dedica speciale alla sua amica Giordana. Ecco cos'ha scritto su Instagram: "Che bello aver cantato a Portofino con la mia piccola". Messaggio che ha fatto ovviamente impazzire i fan, che hanno lasciato una miriade di commenti positivi; qualcuno, però, gli ha chiesto quando comparirà in foto assieme a Tish, quella che in passato è stata la sua fidanzata: "Sì, ok, tutto molto bello, ma la foto con Tish quando, oh?"; "Adesso qualcuna sarà gelosa"; "Ma io voglio che incontri anche Tish prima o poi!".





Per chi non lo conoscesse, ecco qualche piccola nota sul vincitore di Amici. Nato a Messina il 23 Luglio 1997, Alberto Urso nel 2010 ad appena 13 anni partecipa a Ti lascio una canzone di Antonella Clerici come cantante lirico e arriva a duettare con Gianni Morandi sulle note di 'Tu che m'hai preso il cuor'. Dopo la fine dell'esperienza, Alberto ha proseguito i suoi studi. Si è diplomato in teoria e solfeggio presso il conservatorio musicale di Messina con il massimo dei voti (10/10).







Alberto Urso ha poi conseguito la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera e – come rivela nella sua bio – studia pianoforte, sax e percussioni. Prima della vittoria, Alberto – che suona pianoforte, sax e batteria – aveva già provato ad entrare due volte nella scuola di Amici: sempre rispedito al mittente. “Evidentemente non era il mio momento, non ero pronto. Un ‘no’ non è una barriera che si chiude: bisogna avere tanta determinazione e non mollare mai”.

