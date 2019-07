“Le hanno spaccato un tendine”. Ballando con le stelle sotto accusa: la denuncia

Che il rapporto di Giuliana De Sio con Ballando con le stelle non sia esattamente una luna di miele si era capito fin dai primi giorni all’interno del programma. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, l’attrice aveva rincarato la dose e dipinto la sua partecipazione al programma condotto da Milly Carlucci come qualcosa di molto simile a un incubo.

“Ballando è stata un’esperienza orribile. Di un orribile interessante, che mi fatto scoprire alcuni aspetti di me stessa che non conoscevo. È un gioco al massacro. – aveva raccontato – Avrei voluto una gara vera tra persone che si cimentano come me per la prima volta in qualcosa che mai avrebbero pensato di fare. Invece è solo una fiction con una sua trama e dei ruoli precostituiti. C’è la giovane talentuosa, il modello bello, la soubrette aggressiva e l’attrice di grande carattere, cioè io, che va demolita, perché fragile”. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora: “E io, che non avevo capito di avere questo ruolo gli ho offerto tutto su un piatto d’argento, mettendomi a piangere. Per loro era una vera manna.Non dormo da tre mesi perché di notte ripasso mentalmente i passi e mi sveglio con l’ansia di non farcela. Ho perso cinque chili, – aveva raccontato l’attrice – sono piena di lividi e passo due ore dal fisioterapista tutti i giorni dopo quattro ore di allenamenti”. (Continua a leggere dopo la foto)





Oggi a tornare sull’argomento è la sorella, Teresa De Sio, ospite a Storie Italiane, giovedì 6 giugno 2019. Appena conclusa l’edizione 2019 di Ballando, la mente va ancora una volta ad una presenza ‘passata’ molto discussa per la trasmissione di RaiUno, quella a cui partecipò proprio la sorella e attrice Giuliana. La cantante ha raccontato l’esperienza di Giuliana e ha attaccato il programma. (Continua a leggere dopo la foto)





“Le hanno spaccato un tendine del braccio che non è più recuperabile”, ha affermato la cantante nella parentesi dedicata alla partecipazione di Giuliana a Ballando con le stelle. “L’hanno massacrata”, continua facendo riferimento ad un allenamento che probabilmente non era adatto a quelle che erano le condizioni fisiche dell’attrice. Insomma, un’esperienza da dimenticare ma che le conseguenze fisiche le ricordano ogni giorno.

