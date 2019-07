“È tutto deciso”. Gerry Scotti, sta succedendo a Caduta Libera

Si tratta di uno dei presentatori più amati e rispettati della tv italiana, parliamo naturalmente del mitico Gerry Scotti che, da quello che si apprende in queste ore, darà una sterzata alla sua carriera televisiva. Eh sì, perché in questi ultimi anni lo abbiamo sempre visto dirigere, egregiamente, la baracca fortunata in pre-serata di “Caduta Libera”, su Canale 5, che anche quest’anno ha ottenuto degli ottimi ascolti.

Niente vacanze per lui, come dichiarato dal conduttore a Tv Sorrisi e Canzoni: “Mi hanno preso un po’ di sorpresa. Sotto Ferragosto staccherò qualche giorno, io e Gabriella organizzeremo una piccola fuga”. Escludendo la settimana centrale di agosto, dal giorno 13 al 17, il programma andrà in onda, come di consueto, nel suo orario pre-serale, continuando ad intrattenere il pubblico di Canale 5, ma prenderà il nome di “Caduta Libera Splash”. (Continua dopo la foto)









Gerry Scotti ha riferito al settimanale che la macchina dei casting è stata subito rimessa in moto per individuare nuovi concorrenti, e anche gli autori si sono messi all’opera per creare delle domande più vicine alla stagione estiva. (Continua dopo la foto)





Ma qualcuno sembra non essere pienamente soddisfatto di questo cambiamento nel palinsesto, ovvero la moglie del conduttore, come è lui stesso a rivelare: “Quando le ho detto che avrei lavorato d’estate è rimasta glaciale. ‘Mi avevi detto che dopo i 60 anni avresti lavorato meno. Capisco non mantenere la promessa, ma addirittura lavorare di più…’. Ma oggi è cambiato il modo di far le vacanze. Una volta si partiva per un mese, si andava in riviera e ci si ritrovava con gli stessi vicini di ombrelloni. Oggi magari si stacca per un weekend lungo, poi si è subito pronti per ricominciare. In fondo non mi dispiace”. (Continua dopo la foto)







In questi giorni si è parlato molto di Gerry ma in relazione a Nicolò Scalfi, il super campione milanese che non smette di vincere accumulando un montepremi mai totalizzato prima. Il giovane è stato anche al centro delle cronache rosa, per i suoi flirt nati durante la trasmissione, ma che a quanto pare sarebbero già diventati un ricordo. Solo ieri il ragazzo ha vinto un’altra cifra considerevole, tutto merito suo o è zio Gerry a portargli bene?

