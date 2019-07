Michelle Hunziker, la voce che circola è a dir poco pazzesca

I fan di Maria De Filippi sono rimasti senza parole quando hanno scoperto che la regina di Canale 5 non sarà alla conduzione del talent show di Canale 5 Amici Vip. La motivazione per la quale la De Filippi non condurrà Amici Vip è ancora un mistero. Ma ci sono già troppi scontenti che minacciano che non guarderanno la trasmissione. La decisione della De Filippi, al momento, sembra definitiva. E pare anche che Sarà lei che deciderà chi prenderà il suo posto alla conduzione dello show.

Se nei giorni scorsi si erano fatti vari nomi tra cui quello di Alessia Marcuzzi, ora il nome che circola è un altro. Pesante. Oltre alla Marcuzzi, nei giorni scorsi si era anche parlato di Filippo Bisciglia nonostante lui sia anche i favorito per condurre l’edizione vip di Temptation Island. SuperguidaTv aveva avanzato l’ipotesi Diana Del Bufalo, che è stata lanciata proprio da Amici qualche anno fa. E ancora, c’è chi ha fatto il nome di llary Blasi… Continua a leggere dopo la foto









La moglie di Francesco Totti, infatti, aveva annunciato più volte di voler condurre l’edizione vip del Grande Fratello. È probabile che possa condurre Amici Vip, ha detto qualcuno. Ora, però, si parla di un’altra donna della televisione. Una di quelle che quasi sempre fa centro. Di chi stiamo parlando? Beh, indovinate un po’… Di Michelle Hunziker. Sono sempre più insistenti le voci di chi la vuole al timone di Amici Vip. Sarà davvero lei a condurre il talent? Continua a leggere dopo la foto





Reduce dal successo di All Together Now, almeno secondo quanto riporta Blogo, la Hunziker è una delle più papabili per condurre lo show. Tra l’altro Michelle aveva partecipato al format tradizionale come ospite, insieme a Ilary Blasi, Silvia Toffanin e Alessia Marcuzzi. Parlando di queste ultime, la signora Totti si è agigudicata Giochi senza Frontiere, la Toffanin è stata confermata a Verissimo la Marcuzzi sarà al timone de Le Iene e dell’Isola dei Famosi. Continua a leggere dopo la foto







Alla Hunziker spetterebbe così il nuovo show. Nonostante la voce circoli da un po’, la Hunziker non ha ancora fatto alcun commento e si gode le meritate vacanze. Amici Vip funzionerà come le prime edizioni di Amici, quelle dove i concorrenti dovevano saper far tutto. Chi prenderà parte al programma, però, non dovrà essere super competente nelle materie di studio. Tra i probabili protagonisti Gianni Sperti e Giovanni Ciacci.

“Denunciata”. Michelle Hunziker finisce nei guai: ecco cosa è successo