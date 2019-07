“Ci hai truffati!”. Temptation Island, Filippo nella bufera. ‘La trappola’ fa infuriare

Nella puntata in cui uno dei fidanzati è riuscito a tradire, gli ascolti tv di Temptation Island non potevano di certo deludere e così non è stato visto che il programma ha superato il 22% di share sfiorando picchi di oltre il 30% soprattutto in alcuni momenti della puntata. Filippo Bisciglia ha girato e pubblicato già il suo piccolo video su Instagram per ringraziare i fan che continuano a seguire il programma ma, soprattutto, quelli che continuano a scrivergli su tutti i social e che lo appoggiano.

Nella prima puntata di Temptation Island i protagonisti assoluti sono stati Jessica e Andrea. Il viaggio nell’isola delle tentazioni è iniziato quando la venticinquenne ha deciso di annullare le nozze perché non si sentiva più sicura del suo rapporto. A poche ore dall’arrivo nel resort la giovane ha mostrato particolare interesse per il single Alessandro lasciando senza parole il suo fidanzato. (Continua a leggere dopo la foto)









Nella seconda puntata di Temptation Island la situazione è peggiorata notevolmente perché la ragazza ha confermato che per Alessandro prova davvero grandi emozioni, e lui, da parte sua, sembra altrettanto invaghito. Tutto è partito da un fatto “mai accaduto a Temptation Island”, come ha detto Filippo, salvo poi beccarsi le critiche. Ma andiamo con ordine, la scorsa puntata il conduttore aveva confessato di nascosto un filmato ad Andrea durante il falò perché lo aveva visto troppo abbattuto.

“Io – queste le parole di Filippo ad Andrea che intanto aveva il cuore a mille – con me al falò avevo un terzo video, però siccome eri molto provato e scosso abbiamo deciso di non fartelo vedere. Penso sia giusto che tu lo veda”. Solo, nel pinnettu, Andrea si ritrova di fronte al filmato tanto pubblicizzato durante la prima puntata del reality delle tentazioni. Nel terzo video, Jessica e Alessandro sono nel villaggio delle fidanzate, seduti da soli in giardino. (Continua a leggere dopo la foto)





Jessica si lascia accarezzare le gambe. Poi avendo una grande attrazione per il tentatore, ammette che, forse, sarebbe il caso di allontanarsi. I due, però, non riescono a stare lontano. Jessica, così, prende le mani di Alessandro, le mette sulle proprie gambe e si lascia accarezzare. Insomma, niente che non si sia mai visto nelle altre edizioni del programma. Proprio per questo motivo Filippo Bisciglia e la redazione sono stati accusati dai telespettatori per averli ‘truffati”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Illuse in questo modo… da te proprio non ce la aspettavamo!”, si legge su Twitter; “Ma quindi? Cosa c’era di eccezionale?”, scrive un altro utente del web. “Mi state dicendo che la cosa scioccante è questo video di Jessica? Ha fatto lo stesso anche la settimana scorsa!”. E ancora: “Solo questo? Neanche una limonata? Sembrava che avessero concepito un figlio e invece ha solo la tentazione… Basta, Maria, io esco!”. Insomma, questa mossa non è piaciuta affatto.

