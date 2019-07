Tina Cipollari cambia look e si affida a Federico Fashion Style: la “nuova” Vamp

Le vacanze per Tina Cipollari sono cominciate da un po’. Uomini e Donne è andato infatti in pausa estiva da circa un mese e la bionda opinionista e spalla di Gianni Sperti, dopo essere stata al centro del gossip per le dichiarazioni sull’ex marito Kikò Nalli e la sua nuova fidanzata Ambra Lombardo, si gode l’estate. Al suo fianco c’è Vincenzo Ferrara, il ristoratore poco più giovane di lei e proprietario a Firenze della nota ‘Osteria del Porcellino’, a cui è legata da un anno circa e con cui procede tutto a gonfie vele.

Solo qualche giorno fa Vincenzo ha festeggiato 50 anni e per l’occasione la Vamp di Uomini e Donne ha organizzato un ‘white party’ a Villa Vittoria, a Firenze. Tante le foto condivise su Instagram da Tina, tra brindisi, musica dal vivo e meravigliosi effetti scenografici. Alla festa hanno partecipato gli amici più stretti, tra cui lo scrittore Simone Di Matteo, che con Tina ha condiviso la partecipazione alla quinta edizione di “Pechino Express”. (Continua dopo la foto)









In una Storia di Instagram, poi, Tina brinda alla sua dolce metà e scrive: “Auguri amore mio che oggi compi 50 anni”. Lui, invece, mostra il regalo di compleanno per cui la Vamp di Canale 5 non ha certo badate a spese. Sempre a mezzo social, Ferrara ha fatto vedere ai follower un Rolex d’oro e scritto: “Ciao Tina, io ti amo e grazie per questo bellissimo regalo”. (Continua dopo la foto)





Durante le ferie Tina ha colto anche l’occasione per fare visita a Federico Fashion Style, l’ormai noto parrucchiere di Anzio che ha un programma tutto suo su Real Time (“Il salone delle meraviglie”, ndr), e dare una rinfrescata al suo look. “Restate collegati, tra poco il risultato… CURIOSI?”, ha scritto Federico Lauri, che è vero nome del famoso hairstylist, prima di pubblicare il video con il nuovo look della Cipollari. (Continua dopo foto e post)







Ed ecco che poche ore dopo apparire una “nuova” Tina Cipollari nel salone romano del parrucchiere delle celebrità. Capelli sempre biondissimi ma più lunghi e pettinati con onde morbide. Un risultato che Federico Fashion Style mostra con fierezza. La Cipollari ha infatti deciso di applicare delle extension per cambiare leggermente il look. Un cambiamento che è stato molto apprezzato anche dai suoi fan. Il costo dei trattamenti? Tutto offerto da Federico a quanto pare. Un modo forse per spegnere le polemiche dei giorni scorsi (trovate il link dell’articolo qua sotto).

