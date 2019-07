Anche nella passata stagione del trono over di Uomini e Donne Barbara De Santi di è distinta. Da sempre tra le dame più controverse del parterre femminile, divide l’opinione del pubblico: c’è chi la ama e chi la odia. Il programma ora è in pausa estiva, ma la De Santi continua a essere molto seguita sui social network. Solo qualche giorno fa la dama si è resa protagonista di una gaffe che il web proprio non le ha perdonato e che le ha fatto guadagnare una pioggia di critiche.

In breve, Raffaella Mennoia ha pubblicato sul suo profilo Instagram una bellissima foto di Ida Provenzano (da anni assistente nel programma) e chiesto ai follower se sarebbero contenti di vederla sul trono a settembre. Tra i vari commenti è spuntato quello della De Santi: “Sono anni che dico di fare un trono curvy a Uomini e Donne”, ha scritto riferendosi alle forme non longilinee della Provenzano. (Continua dopo la foto)









E sono piovuti insulti: “Cos’è questa discriminazione? Perché fare un trono distinto, basta non prendere la classica tronista taglia quaranta”. E ancora: “Noi donne con un po’ di ciccia in più della vostra siamo esattamente come voi”. Poi tante altre critiche personali dando a Barbara dell’oca e dell’ignorante. Ora, invece, è un nuovo scatto social della dama a finire tra le polemiche. Foto osé: la dama si è mostrata praticamente tutta nuda. (Continua dopo la foto)





Una foto fin troppo spinta su Instagram per l’influencer Deianira Marzano, che ha subito attaccato la dama dopo aver commentato la fine della storia tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano: “Ha perso il lume della ragione. Alla sua età si mette così e non riesce a fare più di 3000 like? Figlia mia, se non li riesci a fare così, come ti metterai la prossima volta: con ‘la Giorgia di fuori’? Ma tutto apposto?”. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram A gentile richiesta . . #uominiedonneover #estate #barbaradesanti #DanielWellington Un post condiviso da (@barbaradesanti24) in data: 1 Lug 2019 alle ore 10:59 PDT



Non è la prima volta che Deianira attacca personaggi di Uomini e Donne, ma stavolta Barbara non è rimasta in silenzio. “Aggiornati perché stanno aumentando i like”; e Deianira: “Meglio! Abbiamo fatto un’opera di bene”. La foto, pubblicata su Instagram, ha i commenti bloccati. Ma a giudicare dai cuoricini lasciati sotto al post, al contrario dell’influencer i follower di Barbara hanno apprezzato: più di 7mila in poche ore.

Choc a Uomini e Donne: esplode la villetta di Anna e Carmine. Lei lotta tra la vita e la morte