Caduta Libera, Nicolò Scalfi batte ogni record: quanto ha guadagnato in 83 puntate

Semplicemente inarrestabile. Si parla di Nicolò Scalfi, super-campione di Caduta Libera, il quiz pre-serale condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Il piccolo campioncino partecipa al gioco da ottobre 2018, da quel momento nessuno è riuscito a batterlo. Non solo, ha anche superato il numero di puntate che si detenevano come record di permanenza in un quiz italiano, battendo il mitico Uomo gatto di Sarabanda.

Gabriele Sbattella, questo il nome del campione di Sarabanda, è stato protagonista di numerosi battibecchi con altri concorrenti del quiz. Presente su Italia 1 per 79 puntate, L’Uomo Gatto non è mai riuscito a completare il 7X30 ed è stato mandato a casa da Tiramisù.

Ma torniamo a Nicolà Scalfi, il campione di Caduta Libera che negli ultimi tempi è seguitissimo dagli appassionati dei quiz.









Per Niccolò, campione dei record 'raccontato' anche in un servizio del Tg 5, è un periodo d'oro. Un vero e proprio successo per il rubacuori di Canale 5 (seguitissime anche le sue tresche amorose) che si è portato a casa un bottino niente male che gli permetterà di poter avere un futuro sicuramente sereno e di poter realizzare i suoi sogni.





Ma a quanto ammonta il montepremi che il campione ha racimolato in questi mesi? In tanti se lo chiedono ed ecco la risposta. Anche su questo fronte il ragazzo ha stabilito un nuovo record. Nella puntata andata in onda in primo luglio Nicolò Scalfi ha vinto nuovamente e si è portato a casa altri 131mila euro. A decretare il successo del 20enne è stato il risultato messo a segno in particolare nel gioco finale dei "Dieci passi".





La botola che inghiotte chi sbaglia sembra destinata a tutti gli sfidanti – altri bresciani inclusi -, ma non a Nicolò che è campione in carica dal 24 ottobre 2018, quanto basta per essere il concorrente con più presenze in assoluto dello show. Al momento il bresciano vanta al suo attivo qualcosa come 80 puntate e un ”bottino” complessivo di circa 641mila euro.

