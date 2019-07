Benedetta Mazza, seno ‘incontenibile’: un’immagine che i fan non dimenticheranno

Benedetta Mazza l’abbiamo conosciuta meglio all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha conquistato il sesto posto in finale. La ex modella e partecipante di Miss Italia nel 2008 ha avuto una grande storia d’amore con Matteo Branciamore attore nella fiction di Canale 5 ‘I Cesaroni’ e anche una relazione con l’ex attaccante di Roma, Juventus, Boca Juniors, Fiorentina e Inter Daniel Pablo Osvaldo che ha chiuso con il calcio giocato all’età di 30 anni.

Ed è proprio di lui, che abbiamo visto a Ballando con le Stelle, che ha parlato in una delle ultime interviste concessa al settimanale DiPiùTv: “Ho avuto con lui una bella storia d’amore […] Adesso, però, solo sola, ma non perdo le speranze e mi auguro di trovare presto l’uomo della mia vita, con cui stare per sempre…”. Ma la bella Benedetta non ha parlato solo della fine della sua storia d’amore con Osvaldo. La showgirl ha infatti tirato un po’ le somme della sua carriera, non nascondendo, come ha fatto in altre recenti interviste, la sua intenzione di diventare a tutti gli effetti un volto di punta della tv. (Continua dopo la foto)









“Dopo il Grande Fratello Vip, L’Eredità, Miss Italia, le esperienze a Rai Gulp e Pechino Express, sogno di avere in tv uno spazio dove poter parlare di viaggi – ha spiegato la Mazza a DiPiùTv- Vorrei dedicarmi ancora al mondo dello spettacolo, ho tanta gavetta alle spalle e, da quando ho iniziato, non mi sono mai fermata!”. Benedetta, poi, è anche stilista. (Continua dopo la foto)





“Disegno jeans perchè sono il capo d’abbigliamento che amo di più […] faremo realizzare i nostri modelli e poi li metteremo online, vendendoli innanzitutto attraverso internet e poi, pian piano, anche nei negozi”, ha detto ancora nell’intervista. Sui social vanta un largo seguito ed è proprio su Instagram che negli ultimi tempi ha fatto impazzire tutti. Non parliamo solo delle pillole di saggezza come “Se vogliamo essere felici, possiamo esserlo adesso, perché la chiave della felicità è nascosta dentro di noi. Essa non dipende dagli avvenimenti che ci capitano ma dal modo in cui li percepiamo e li affrontiamo”. (Continua dopo foto e post)







Non è raro, infatti, che la Mazza condivida con i suoi follower anche scatti ‘provocanti’. In uno per esempio è ritratta all’aperto, al mare. Gli occhi si chiudono per il sole e il micro bikini rosso evidenzia tutte le sue forme esplosive. “Circondati di persone che ti facciano sentire come di Domenica”, scrive lei. E sotto i fan non possono fare a meno di riempirla di complimenti. È successo anche sotto l’ultima foto. Benedetta è sdraiata, gli occhiali da sole nascondono i suoi bellissimi occhi azzurri ma in compenso il seno generoso, vista la posa, esce dal costume e le arriva fino al collo. “Bella come il sole” è il commento più gettonato, oltre a una serie infinita di like.

