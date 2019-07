“Una vera anoressica”. Alessia Marcuzzi, la foto in costume divide i fan

Ultimamente, e specie da quando sono iniziate le vacanze, Alessia Marcuzzi finisce spesso nel mirino degli hater. Come qualche settimana fa, quando è stata accusata di ostentare la sua ricchezza. La Marcuzzi non ha mai nascosto la sua passione per i viaggi e ha deciso di passare l’estate in giro per il mondo. Come meta del di uno dei suoi ultimi viaggi, la bionda conduttrice ha scelto la Puglia. In particolare, insieme alla figlia Mia (che le assomiglia tantissimo), è andata a Fasano, in provincia di Brindisi. Le due hanno alloggiano in un resort meraviglioso, un luogo dal fascino tutto italiano che vanta camere che, in alta stagione, possono arrivare a costare anche oltre 1000 euro a notte.

Sì, Alessia si tratta bene. E la sua bambina è davvero molto fortunata. Avete mai sentito parlare di Borgo Egnazia? Il resort scelto da Alessia si trova a circa un chilometro dal mare, ha interni molto suggestivi e poi spa, campi da golf, 4 piscine e tutto quel che si può immaginare.









Ma le critiche sono arrivate a pioggia anche per certi scatti della bella Alessia in costume. L'ultimo, poi, ha pure preoccupato i fan. Ha postato una sua foto in vacanza e il popolo di Instagram si è diviso in due. Da una parte coloro che la sostengono e dall'altra coloro che la ritengono "ridicola" per le foto che pubblica (polemica, questa, in voga già da settimane). Alessia Marcuzzi ultimamente sta creando parecchio scompiglio, ma nonostante tutto lei continua a viversi la sua vita tranquillamente e condividere immagini delle sue avventure.





Nello scatto in questione ecco la Marcuzzi versione sirenetta mentre entra in acqua da una scaletta. Naturalmente indossa un due pezzi all'ultima moda che fa risaltare il suo fisico statuario e le sue forme esplosive. Una foto molto sensuale, non c'è dubbio, e di certo non volgare. Eppure Alessia ha ricevuto tantissime critiche proprio sul suo fisico: in molti la ritengono troppo magra e un cattivo esempio per le ragazzine che la seguono su Instagram. Inoltre poi altri hanno anche precisato il fatto che non sia una foto adatta a una mamma.





Splash💦 @elecollection 💙 #suppliedbyelecollection



E così i suoi fan di Instagram si sono divisi in due parti. Da un lato chi esalta la sua bellezza con commenti del tipo “Meravigliosa creatura” e “Non ci sono parole. Eternamente bona”, dall’altro gli hater, che hanno invece riempito Alessia di critiche, legate soprattutto al suo peso. Uno di loro ha scritto: “Un osso a mare…a brutta”. Un altro: “Una vera anoressica, era meglio prima con qualche kg in più, ora solo tette e ossa”. A quanto pare il fisico della conduttrice sembra non piacere a tutti. La risposta di Alessia, per la croncaca, non è ancora arrivata.

