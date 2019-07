“Cavalcami!”. TI, Katia Fanelli bollente: le sue parole non sfuggono alla telecamera

Katia Fanelli comincia a sfoderare l’artiglieria pesante. La “fotonica” bionda di Temptation Island 2019 non nasconde più la palese attrazione nei confronti del single Giovanni Arrigoni, colui che fin dall’inizio della sua esperienza nel reality di Canale5 l’aveva colpita. Nel corso della seconda puntata del docu-reality estivo di Mediaset, Katia Fanelli si è spinta fino a fare al tentatore una velata proposta piccante. “Cavalcami” ha detto osservandolo da lontano ma apparentemente rivolta alle amiche e compagne d’avventura. Gli occhi rivolti a Giovani, però, hanno chiarito le sue intenzioni e la natura della parola pronunciata.

Purtroppo per Katia Fanelli e la sua indiscutibile simpatia, Giovanni Arrigoni sembrerebbe non essere particolarmente interessato. “La vedo come un’amica” ha detto descrivendo il loro rapporto mentre insieme agli altri giocava a “obbligo o verità”. La fidanzata di Vittorio Collina non sembra aver preso bene questa affermazione: era convinta di piacergli sotto il profilo romantico ed è stata costretta a rendersi conto che così non sarebbe. Continua dopo la foto









Per il momento, Vittorio ha deciso di non passare al contrattacco. Sta osservando attentamente quanto sta facendo la fidanzata Katia Fanelli nel suo villaggio prima di prendere una decisione definitiva. “Lei sta scherzando, sta tirando la corda” ha detto, consapevole di avere visto la fidanzata ormai lanciata nei confronti del single. Sui social, Katia Fanelli sta conquistando sempre maggiori consensi. Le viene riconosciuta l’innata simpatia che le ha consentito di diventare uno dei personaggi chiave di questa edizione di Temptation Island. Continua dopo la foto





“Lei è fotonica, come ama dire, mi sono innamorato di lei per questo” ha commentato Vittorio. Al momento non sembrerebbe essere propenso a chiederle un falò di confronto anticipato. Katia Fanelli è nata a Rimini, il 19 gennaio di venticinque anni fa sotto il segno del Capricorno, anche se vive a Riccione. Della vita privata di Katia, però, non abbiamo moltissime informazioni dal momento che non ha mai preso parte a un programma televisivo, per lei Temptation Island rappresenta l’esordio sul piccolo schermo, e poi perché non ha condiviso tante informazioni su di lei sui social. Continua dopo le foto













Sappiamo, però, che dopo il diploma conseguito presso l’istituto alberghiero di Rimini, Katia si è trasferita a Riccione dove lavora come commessa. La ragazza, infatti, lavora presso il centro commerciale Le Befane.

Ti potrebbe anche interessare: Amadeus, che gioia per la figlia Alice! 22 anni, è bellissima: foto

fbq('track', 'STORIE');