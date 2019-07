“Si sono lasciati”. Salta la prima coppia a Temptation Island

“Non lo voglio nemmeno salutare”. Alla fine Nunzia e Arcangelo si dicono addio. È scoppiata ufficialmente la prima coppia di “Temptation Island 2019”, determinante il video in cui lui non credeva di essere ripreso in cui sostanzialmente ammette anni di tradimento e vita condivisa insieme in maniera forzata.

“Io in tredici anni – queste alcune delle parole che Nunzia ha detto ad Arcangelo – quello che ti ho dato lo so! Ti ho fatto camminare a testa alta! Per tredici anni ho avuto di fronte a me una persona che sinceramente è questa? Ma mi faccio schifo io per essermi fatta prendere in giro da te per tredici anni! Per me tu non sei più nessuno! Io ti ho eliminato!”. “C’erano altre cose che non andavano – questa la risposta di Arcangelo che non sapeva però che Nunzia aveva visto le riprese del suo bacio con Sonia –, e io dovevo capire queste cose. Non mi hai dato neanche il modo di dare una possibilità di questa storia!”. Continua dopo la foto









“Io mi dovevo tenere le tue corna!”, ha esclamato all’improvviso Nunzia che però ha ricevuto in cambio una risposta tutt’altro che soddisfacente, diciamo così: “Io me ne vado da qua convinto – queste le sue parole –! C’è stata la scemenza del bacio, ci sta e me lo merito! Io ero qui per dare un’altra possibilità a questa storia, e tu non me l’hai data! Questa cosa mi stava aiutando a capire la mancanza che avevo nei tuoi confronti! Tredici anni buttati nella m…a! Ben ti sta!”. Continua dopo la foto





Spazientita e disgustata, Nunzia ha voluto sapere tutto del bacio e ha insistito parecchio sull’argomento: “Hai cambiato atteggiamento – questo l’attacco ad Arcangelo – quando ti sono venuti a staccare il microfono! Hai spinto il pedale, eh! Tu sei debole! Tu non hai rispettato né Nunzia come persona né Arcangelo! Perché 13 anni non li ho vissuti solo io ma anche tu!”. “Perché l’hai baciata?”, gli ha poi chiesto. Continua dopo la foto







“Perché in quel momento – questa la risposta di Arcangelo – può essere uno sbaglio ma mi sono sentito di farlo, e da lì ho capito che dovevo riflettere. Se eri un’altra può darsi che osservavi un altro po’”. Evitiamo di commentare Arcangelo perché arrivare a dare un bacio è troppo in qualsiasi circostanza e in qualsiasi contesto, ed evitiamo anche di commentare il comportamento di Nunzia che – udite udite – dopo aver assistito a tutto questo ha deciso di volerlo incontrare di nuovo e dargli un’altra possibilità: alla fine della puntata infatti la ragazza ha ammesso di aver riflettuto su sé stessa e di essere pronta a dargli un’altra possibilità.

