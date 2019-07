Si parla moltissimo di Amadeus in questi giorni. L’amatissimo conduttore Rai sta infatti per scambiarsi le fedi nuziali con Giovanna Civitillo, la ex ‘Scossa’ de L’Eredità che aveva sposato con rito civile dieci anni fa. Ora, stando a quanto rivela il settimanale Oggi, la coppia è in procinto di sposarsi in chiesa. Amadeus e Giovanna sono anche genitori di José Alberto, il bimbo nato il19 gennaio 2009 che porta questo nome in onore di José Mourinho, ex allenatore dell’Inter, squadra di cui Amadeus è tifoso.

“Questo matrimonio è il coronamento di un sogno. Ci teniamo entrambi perché siamo molto credenti. E dopo dieci anni sentiamo che è arrivato il momento di compiere il passo successivo. Soprattutto, dopo che è arrivata la notizia dell’annullamento del precedente matrimonio di Amadeus, possiamo consacrare il nostro amore come meglio desideriamo”, ha spiegato Giovanna alla rivista diretta da Umberto Brandani. (Continua dopo la foto)









Ma c’è un altro motivo per festeggiare in casa del conduttore: si è laureata con lode Alice Sebastiani, la figlia che Amadeus ha avuto dalla prima moglie, Marisa Di Martino, che è stata sposata con il presentatore dal 1993 al 2007. Alice è nata nel 1998 e appena 9 anni dopo i suoi genitori hanno divorziato. Oggi ha 22 anni ed è stata proprio lei a condividere su Instagram le foto del dopo cerimonia e degli abbracci con il padre e Giovanna. (Continua dopo la foto)





Alice ha studiato moda presso l’istituto Marangoni di Milano, scuola prestigiosa che vanta sedi in diverse città del mondo e si è laureata con lode Fashion Business. Molto attiva sui social, pubblica frequentemente foto con il padre famoso che definisce il suo eroe. La primogenita di Amadeus adora viaggiare e, prima di tornare in Italia, ha vissuto per un lungo periodo a Londra. Stando a quanto pubblica sul suo profilo Instagram, la 22enne sembrerebbe essere single al momento. (Continua dopo foto e post)







Su Instagram Alice ha postato foto della laurea in cui ci sono il papà e anche la moglie Giovanna. “L’importanza di seguire I propri sogni l’ho vista attraverso la mia famiglia! Non è scontato – scrive sotto al post – che una famiglia supporti e capisca il desiderio di lavorare nel mondo della moda, ma io sono stata fortunata! Non solo avete capito la mia passione ma avete fatto in modo che la coltivassi in una delle scuole migliori. Di questo ve ne sarò eternamente grata, perché mi avete dato tutti gli strumenti per fare grandi cose nella vita e per essere felice! Vi voglio bene”.

